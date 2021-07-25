Osman Öcalan felç geçirdi

Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman, babasının sağlık durumunun kötü olduğunu ve hareket yetisini tümden yitirdiğini açıkladı.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği ve hareket kabiliyetini tümden yitirdiği belirtildi.

Kuzey Irak'ta yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, yaptığı açıklamada, ''babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek, geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini'' söyledi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK'nın yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimler öncesinde Osman Öcalan ile yapılan bir röportajın TRT Kürdi'de yer alması tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: Ajans Bizim

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