Son zamanlarda en çok merak edilen isimlerin arasında yer alan Osman Hatipoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Zaman zaman ekranlardan da izleyicileri ile buluşan Osman Hatipoğlu'nun nereli ve ne iş yaptığı da merak edilen konular arasında. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olan Osman Hatipoğlu hakkında detaylar haberimizde olacak. Peki Osman Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu kim? Osman Hatipoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor?

Osman Hatipoğlu'nun kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Osman Hatipoğlu ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarından biridir. Osman Hatipoğlu zaman zaman ATV ekranlarında görebiliyoruz. İşte Osman Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu kim? Osman Hatipoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor? sorularının yanıtları...

Osman Hatipoğlu kimdir?

Osman Hatipoğlu ünlü televizyoncu, program sunucusu ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğludur. Osman Hatipoğlu'nun 2 kardesşi daha vardır. Said Hatipoğlu Mustafa Hatipoğlu ile birlikte Osman Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarından biridir. Osman Hatipoğlu zaman aman ATV ekranlarında görülüyor. Televizyonculuk yaşamına adım atan Osman Hatipoğlu'nun değişik projeler ile ekranlara gelmesi sürpriz olmaz.

Osman Hatipoğlu ne iş yapıyor?

Osman Hatipoğlu ATV ekranlarında programlarda yer alıyor. Osman Hatipoğlu'nın ilerleyen zamanlarda değişik projelerle ekranlarda görünmesi bekleniyor.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesini ve Uşak Lisesini bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Ana Bilim dalında ''Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca, Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan Radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına hâlen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sundu. 2005-2010 yılları arasında, Ramazan ayı süresince Star TV'de iftarve sahur programlarını sundu. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Hâlen Atv kanalında haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayımlandı.

1 Eylül 2018 tarihinde memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine kaymakam ve belediye başkanının ricaları üzerine giden Nihat Hatipoğlu, burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atandı.

Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.