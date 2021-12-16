AK Parti kadrolarında çok kritik görevler üstlenmiş olan Osman Develioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Osman Develioğlu kimdir? Osman Develioğlu nereli? sorusu son zamanlarda oldukça fazla sorulur oldu. 956 yılında İstanbul'un Kadırga semtinde dünyaya gelen Osman Develioğlu İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı olarak uzun süre görev yaptı. AK Parti'nin önemli isimleri arasında yer alan Osman Develioğlu, Bahçelievler'e önemli hizmetlerde bulunmuştur.

AK Parti kadrolarında çok kritik görevler üstlenmiş olan Osman Develioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Osman Develioğlu kimdir? Osman Develioğlu nereli? sorusu son zamanlarda oldukça fazla sorulur oldu. 956 yılında İstanbul'un Kadırga semtinde dünyaya gelen Osman Develioğlu İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı olarak uzun süre görev yaptı. AK Parti'nin önemli isimleri arasında yer alan Osman Develioğlu, Bahçelievler'e önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Osman Develioğlu'nun kim olduğu son zamanlarda merak edilip araştırılır oldu. Osman Develioğlu AK Parti'de çok önemli görevleri üstlenmiştir. AK Parti kuruluş çalışmalarında da yer alan Osman Develioğlu hhukukçu olmasının yanında aynı zamanda kamu yöneticisi, siyasetçi ve iş insanıdır.

Osman Develioğlu kimdir?

Osman Develioğlu 1956 yılında İstanbul'un Kadırga semtinde doğdu.

Kamu yöneticisi unvanının yanında hukukçu da olan Osman Develioğlu aynı zamanda iş insanıdır.

Kadırga İlkokulu ve İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ardından yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Osman Develioğlu aslen Kayserilidir.

1979 yılından beri ambalaj sanayiinde faaliyet göstermektedir.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini de tamamladı. 1995-1999 seçimlerinde 3'üncü bölge milletvekili adaylığı, ilçe başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

1970 yılından beri sosyal aktivitelerin içinde yer alan Osman Develioğlu, pek çok sivil toplum örgütünde yönetici olarak görev yaptı. MÜSİAD, BASİAD, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Hamidiye Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği, ÖNDER ve İstanbul Oluklu Mukavvacılar Derneği yönetim kurullarında yer alırken, sanayici ve iş adamı kimliğiyle İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

AK Parti kuruluş çalışmalarında bulundu. İstanbul Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı.

Belediye Başkanlığı görevine üç kez seçildiği 2004, 2009 ve 2014 yıllarından günümüze, bilgi, birikim ve tecrübesi ile Bahçelievler'e hizmet sunmaya devam eden Osman Develioğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.