Osman Çallı kimdir? Osman Çallı serbest mi kaldı? Osman Çallı olayı nedir? Belçika'nın Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı 11 Kasım 2004'te 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı’yı vahşice öldürmüştü. Ardından eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eş ve kayınvalide de hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Ardından Belçika mahkemelerince yargılanan Osman Çallı 12 Ocak 2009’da müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Belçika'da işlenen korkun cinayetlerin ardından Osman Çallı yakalanarak yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Türkiye'ye kendi talebi üzerine iade edilen Osman Çallı bir süre sonra serbet bırakıldı.

Osman Çallı kimdir?

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi, 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan yığıp ateşe verdi. Daha sonra Aalst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken, Belçikalı erkek ağır yaralandı.

Osman Çallı serbest mi kaldı?

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Belçika'da 2004 yılında, eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, iki kişiyi de ağır yaraladığı için yargılandığı davada 12 Ocak 2009'da ömür boyu (müebbet) hapse mahkum edilen Osman Çallı, kendi talebiyle 28 Haziran 2013 tarihinde cezasının geri kalanını çekmek için Türkiye'ye iade edildi. Çallı hakkında Türkiye'de 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle, 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle şartla tahliyesine karar verildi. İnfaz işlemleri tamamlandığı için Çallı'nın serbest bırakılması tartışamalar neden oldu.

Osman Çallı neden serbest bırakıldı?

Osman Çallı, suçların tümünü 2004 yılında ve Belçika'da işledi. Bu ülkede yargılandı ve hüküm giydi. Yargılaması beş yıl sürdü. 12 Ocak 2009'da müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Çallı, 2004-2013 arası Belçika'da hapis yattı. İade talebi yerine Belçika'da kalsaydı, bu ülkede cezasının infazı iki yıl sonra bitecekti. Osman Çallı, Belçika'da 28 Haziran 2015'te cezaevinden çıkacaktı. .