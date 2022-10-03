Osman Akgün kimdir? Osman Akgün görevi neydi? Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün hayata gözlerini yumdu. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakınındaki isimlerden olan Osman Akgün'ün vefatı Saadet Partisi'nde büyük bir üzüntüye neden oldu. Osman Akgün'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhumun eşini arayarak taziyelerini iletti. Osman Akgün'ün kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün'ün hayatı ve biyografisi...

Osman Akgün kimdir? Osman Akgün görevi neydi? Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün hayata gözlerini yumdu. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakınındaki isimlerden olan Osman Akgün'ün vefatı Saadet Partisi'nde büyük bir üzüntüye neden oldu. Osman Akgün'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhumun eşini arayarak taziyelerini iletti. Osman Akgün'ün kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün'ün hayatı ve biyografisi...

Osman Akkgün'ün hayatını kaybettiği haberi acı ile karşılandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden olan ve Milli Görüş kimliğine sahip olan Osman Akgün'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da başsağlığı mesajı geldi.

Osman Akgün kimdir?

DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım vefat haberini duyurdu. Yıldırım açıklamasında şunları belirtti "Milli Görüş camiasının acı günü. Bugün rahmetli hocamızın sadık arkadaşı, koruması, özel şoförü, Altınoluk'ta özel kalemi, benim dünya ahiret kardeşim, dava ve teşkilat arkadaşım Osman Akgün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim gani gani rahmetler eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabırlar versin. Onuda bizleride af edip cennetine koysun inşaallah."

Osman Akkgün Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden biriydii

Osman Akkgün, Erbakan'ın zaman zaman korumalığını, özel şoförlüğünü ve özel kalemliğini yapmıştır.

Osman Akgün Saadet Partisi GİK üyesiydi.

Erdoğandan Osman Akgün için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün'ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Osman Akgün cenazesi ne zaman defnediecek?

4 Eylül 2022 Salı günü ikindi namazına müteakip Alemizade Camii'nden kaldırılıp Balıkesir Edremit yeni mezarlığa defnedilecektir. .