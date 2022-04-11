Oruçluyken denize girilir mi? Denize ve havuza girmek orucu bozar mı? Oruçluyken plajda güneşlenmek orucu bozar mı? 11 ayın sultanı Ramazan bereketi ile 2 Nisan'da başladı. Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla güney sahillerinde denize girmek isteyen vatandaşlar oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Ramazan ayında oruçluyken denize ve havuza girmek orucu tehlikeye atabilir. Bunun için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var.

Oruçluyken denize girilir mi? Denize ve havuza girmek orucu bozar mı? Oruçluyken plajda güneşlenmek orucu bozar mı? 11 ayın sultanı Ramazan bereketi ile 2 Nisan'da başladı. Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla güney sahillerinde denize girmek isteyen vatandaşlar oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Ramazan ayında oruçluyken denize ve havuza girmek orucu tehlikeye atabilir. Bunun için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var.

Ramazan ayında havaların ısınmasıyla bunalan vatandaşlar denize girmenin orucu risket atıp atmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi tatile çıkan ve oruçluyken tatilde havuza girmek isteyenler de oruçların bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Diyanet'ten açıklama geldi.

Oruçluyken denize girilir mi?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

Denize ve havuza girmek orucu bozar mı?

Denize ve havuza girmek tek başına orucu bozan şeyler değildir. Deniz ve havuz suyunun ağıza ve mideye girmesine engel olmak gerekiyor. Su yutan bir kişinin orucu bozulur. Dolayısıyla oruçluyken denize ve havuza girmekten kaçınmakta fayda var.

Oruçluyken plajda güneşlenmek orucu bozar mı?

Oruçluyken güneşlenmek orucu bozmaz.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332). .