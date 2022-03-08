Kandil ve Ramazan ayında artan aramalar arasında yer alan 'Oruçluyken iğne veya aşı olmak orucu bozar mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle covid-19 aşılarını yaptırmanın oruca sakıncasını araştırıyorlar. Peki, Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?

Müslümanlar için oruç tutulan dini açıdan önemli günlerde vatandaşlar bazı soruların cevaplarını arıyorlar. Aşı olmak durumunda olan ve oruç tutmaya niyetlenenler ne yapmalı, aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; Yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. .