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Oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet etmek orucun şartlarından biridir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Peki, Oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

2 Saat Önce
2022-03-03 12:34:11
Oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet, Ramazan orucunda çok önemlidir. Niyet etmek bir işin bilincinde olmak demektir. Bu nedenle vatandaşlar Ramazan ayında geceleri sahur yaparak oruç tutmaya niyet ediyor. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir.

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. .

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