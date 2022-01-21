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TIMETURK / GENEL / Oruç Reis öldü mü? Barbaros Oruç Reis nasıl öldü? Barbaros Oruç Reis kimdir?

Oruç Reis öldü mü? Barbaros Oruç Reis nasıl öldü? Barbaros Oruç Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümüne Oruç Reis’in vurulması damga vurdu. Oruç Reis’e hayat veren Engin Altan Düzyatan son bölümünde karnından vurulmuştu dizideki akıbeti merak konusu oldu.

2 Saat Önce
2022-01-21 15:28:39
Oruç Reis öldü mü? Barbaros Oruç Reis nasıl öldü? Barbaros Oruç Reis kimdir?

Her perşembe akşamı TRT1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Pietro'nun tuzağına düşen Oruç Reis, aldığı ağır yara sonucu yere yığıldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Barbaroslar dizisinin 16. bölümünde Oruç Reis yani Kızıl Sakal, Pietro'nun tuzağı sonucu ağır yaralanır. Dizinin son sahnelerinde hareketsiz kalan Oruç Reis'i akıbeti seyircide soru işareti bıraktı. Öte yandan yayımlanan 17. bölüm fragmanında ise 'Oruç Reis'i kaybettik' sözleri öne çıkıyor. Fragmanda hilallerle bezeli örtüye sarılı tabut da yer aldı. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.

Fragmanda Hüma Hatun, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözlerini sarf etti.

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı müdaafa eden Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in 1518'de tahmini olarak 48 yaşında hayatını kaybetti.

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