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TIMETURK / GENEL / Oruç olduğunu unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Oruç olduğunu unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Ramazan orucunun temel unsuru, ruhu yeme içmeden mahrum bırakmak olduğundan, orucu nelerin bozduğu en çok merak edilen konulardan biridir. Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Unutarak yiyen içen kişi, yemeğe devam etmeden orucunu tutmaya devam edebilir...

3 Saat Önce
2022-03-01 20:31:29
Oruç olduğunu unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur. Oruçlu haldeyken orucu bozan ve bozmayan durumlar en fazla araştırılan konulardan biri olan unutarak yemek orucu bozar mı sorusuna Diyanet açıklık getirdi.

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir. .

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