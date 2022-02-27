Oruç nasıl tutulur? Oruç tutmadan önce abdest alınmalı mı?

İnsanın nefsi birtakım ihtiyaçlardan; yeme, içme, cinsel münasebet gibi durumlardan uzaklaştıran ve bu anlamda içerisinde manevi manada insanı ruhen olgunlaştıran değerler barındıran bir ibadet şeklidir.

Oruç ibadeti, çocuklarda alıştırma anlamında bazı durumlarda öğle vaktina kadar tutulan "tekne orucu" gibi isimlerle yapılsa da oruç esas itibariyle mükellef çağına erişmiş, reşit olmuş, akil baliğ durumda ve sağlıklı olan insanlara farzdır.

Kimler oruç tutamaz?

“Sağlık açısından engeli olan, hastalığı olanların doktor oruç tutmasını uygun görmediği durumda oruç tutma mecburiyetleri kesinlikle yoktur. Doktorların uyarılarına kesinlikle uymak gerekir. Çünkü insan hayatı, insan sağlığı her şeyden önce gelir. Bu durumda oruç tutamayanların tutamadıkları gün karşılığında fidye vermesi gerekir

Orucumu istemeden bozdum, ne yapabilirim?

“Bazı durumlarda sağlık gerekçesi ile orucu bozmak zorunda kalabilirsiniz. Oruç bozulduğu takdirde mazeret olması nedeniyle bozulduğundan bir günlük bozulan oruca karşılık bir gün oruç kaza edilmelidir.”

Korona virüs aşısı olmak veya testi yaptırmak orucu bozar mı?

“Salgın günlerindeyiz. Bu nedenle şunu bilmelisiniz ki, oruçlu olan kişi oruçlu olduğu halde korona virüs testi yaptırabilir veya korona virüs aşı sırası gelmişse aşısını gönül rahatlığı ile olabilir. Dinen hiçbir engeli yoktur.”

Oruç tutmadan önce abdest alınmalı mı?