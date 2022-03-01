Oruç nasıl bozulur? İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayına sayılı günler kaldığı bu zamanlarda orucu bozan durumlar da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, hangi durumların orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Bunlardan bazıları iğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar ön plana çıkmaya başladı. Hangi durumlar orucu bozar, İğne vurulmak ve serum takılmak orucu bozar mı sorusunun detayı haberimizde...

Oruç nasıl bozulur?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.Tedavisi devam eden hastalar, sağlığına kavuşuncaya ve tedavileri bitene kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

KAN ALMAK VE KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? SERUM ORUCU BOZAR MI?

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup, tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç tutmalarına da başka bir engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. Kan verenin orucu bozulmaz.

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması ise, orucu bozar. .