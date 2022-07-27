Ortaq’tan Yeni Klip Paylaşımı Sosyal Medyada Heyecan Yarattı!

Uzun bir süredir Almaya’da yaptığı müzikler ve çarpıcı klipleri ile konuşulan Ortaq, Türkiye’ye kesin dönüş kararının ardından “Hayal” isminde yeni klibinin tanıtımını paylaşmasıyla sosyal medyada popüler oldu. Ortaq’ın yeni şarkısı Hayal’in klibi Oğuzhan Ejderoğlu yönetmenliğiyle çekidl. Oğuzhan Ejderoğlu’nu daha önce Ceza, No.1, Taladro gibi rap müzik sanatçılarının kliplerinin yönetmen koltuğunda sıkça görmüştük.

İşte Hayal klibinden görüntüler;

Peki Ortaq Kimdir? Orhan Barlasceki Kimdir?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Ortaq'ın hayatını sizler için derledik. Ortaq, 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Daha sonra bir süre Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bremen şehrinde yaşadı. Henüz küçük yaşlarında Almanya'da oldukça popüler olan müzik türü Rap ile tanıştı. Rap konusunda ilgisini ve yeteneğini fark edince o andan itibaren Rap ile uğraşmak istediğini anladı.

Bu nedenle küçük yaşlarında ilk kayıtlarını almaya başladı. Aldığı kayıtlar dinleyiciler tarafından ilgi görünce, ilk profesyonel albümünü çıkarmaya karar verdi. Kayıtları tamamlanınca "Mixtape Straßen" adlı albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Bu yolda kendini geliştirerek devam eden Ortaq, Türkiye'de rap konusunda ön sıralarda yer alan Selo, Çağrı Sancı gibi isimlerle düet yaptı.

Aynı zamanda Türk rapinin tanınan isimlerinden Yener Çevik ile arkadaşlığı da bulunuyor. Bugünlerde ise çıkardığı en yeni parça olan '' Hayal '' ile yakaladığı başarı, sevenleri tarafından takdirediliyor.

Almanya'da olduğu kadar Türkiye'de de hayranları bulunan Ortaq, Instagram üzerinden paylaştığı açıklama ile tamamen Türkiye'ye yerleşme planı aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam edeceğini duyurarak Türk sevenlerini heyecanlandırdı.

Bu konuda Türkiye için özel projelerinin de olduğunu açıklayan rapçi, kariyerine Almanya'da başlamış olsa da hem Türkiye'de hem Almanya'da aldığı başarılar ile bizi gururlandırmayı başardı. Sosyal medyada da popüler hale gelen sanatçının şarkıları, fenomenler ve kullanıcılar tarafından sevilerek dinlenmeye devam ediyor.