Ortaokul sınavlara katılmama dilekçe örneği indir | Ortaokul 2. dönem sınav dilekçesi örneği

Ortaokul 2. dönem sınav dilekçesi örneği | Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası okullarda yüz yüze eğitime bir süre daha ara verilmişti. MEB'den yapılan açıklamada ortaokul 2. dönem sınavlarına katılma isteği öğrencilerin tercihine bırakıldı. Ortaokul ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler ve veliler bunu bir dilekçe ile okul yönetimine iletmeliler. Ortaokul sınavlarına katılmama dilekçe örneği indir seçeneği haberimizin detayında olacak.

Ortaokul 2. dönem sınav dilekçesi örneği | Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası okullarda yüz yüze eğitime bir süre daha ara verilmişti. MEB'den yapılan açıklamada ortaokul 2. dönem sınavlarına katılma isteği öğrencilerin tercihine bırakıldı. Ortaokul ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler ve veliler bunu bir dilekçe ile okul yönetimine iletmeliler. Ortaokul sınavlarına katılmama dilekçe örneği indir seçeneği haberimizin detayında olacak.

MEB korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme sürecince sınavlarla ilgili çok önemli bir karar verdi. Kademeli normalleşmede ve tam kapanamda okullarda yüz yüze eğitim bir kez daha ertelenmişti. Sınavların durumu da merak ediliyordu. Bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı. Son kararlarla MEB ortaokul öğrencilerine de 2. dönem sınavlarına katılıp katılmama seçeneği tanıdı. Buna göre ortaokul 2. dönem sınavlarına katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 26 Mayıs 2021'e kadar okulllarına iletmeleri gerekiyor.

Ortaokul 2.dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği indir

Ortaokul 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

Ortaokul 2. dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler okul müdürlüklerine ulaştıracakları dilekçeler için 2. dönem ortaokul sınav dilekçesi nasıl yazılır? sorusunu araştırmaya başladı. Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

Ortaokul ikinci dönem sınav katılmama dilekçe örneği

Tercih edilen seçenek 26 Mayıs'a kadar bildirilmeli

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

Ortaokul sınav dilekçesi dijital ortamdan da iletebilirler

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler. Ayrıca öğrenciler sınıf öğretmenlerine ya da dersin öğretmenine sınavlara katılıp katılmayacağını bildirmesi de gerekebilir.

Ortaokul 2. dönem sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.