Milli Eğitim Bakanlığı Liselerden sonra ilk okul ve ortaokul 2. dönem sınavları ile ilgili de güncelleme yaptı. Yapılan açıklama ile ilkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri 2. dönem sınavlarına katılıp katılmamaya kendileri karar verecek. Haberi alan veliler de ortaokul 2. dönem sınavları isteğe bağlı mı yapılacak? Ortaokul 2. dönem sınavı zorunlu mu? Ortaokul sınavları katılmak zorunlu değil mi? diye araştırmaya başladı. İşte İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerini ilgilendiren flaş 2. dönem sınav kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı Liselerden sonra ilk okul ve ortaokul 2. dönem sınavları ile ilgili de güncelleme yaptı. Yapılan açıklama ile ilkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri 2. dönem sınavlarına katılıp katılmamaya kendileri karar verecek. Haberi alan veliler de ortaokul 2. dönem sınavları isteğe bağlı mı yapılacak? Orta okul 2. dönem sınavı zorunlu mu? Ortaokul sınavları katılmak zorunlu değil mi? diye araştırmaya başladı. İşte İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerini ilgilendiren flaş 2. dönem sınav kararı...

Milyonlarca öğrenciin beklediği açıklama geldi. Daha önce liselerde 2. dönem sınavları öğrencilerin isteğine bırakılmıştı. Şimdi de ilk okul 4. sınıf ve orta okul öğrencilerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. MEB yaptığı açıklamada sınava katılma zorunluluğunu kaldırdı. Peki Ortaokul 2. dönem sınavları isteğe bağlı mı yapılacak? Orta okul 2. dönem sınavı zorunlu mu?

Ortaokul 2. dönem sınavları isteğe bağlı mı yapılacak?

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.

Orta okul 2. dönem sınavı zorunlu mu?

MEB yaptığı açıklama ile ortaokul 2. dönem sınav zorunluluğunu kaldırdı. Ancak sınavlara katılmak istemeyenler bunu okul yönetimine bildirmeli. Yapılan açıklamada "İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır." denildi.

2. dönem sınavına giren öğrenciler ne olacak?

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

Sınavlar yüz yüze mi oalcak?

Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.