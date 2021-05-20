Ortaokul 2. dönem sınavları iptal mi edildi? Ortaokul ikinci dönem sınavı yapılmayacak mı?

Ortaokul 2. dönem sınavları iptal mi edildi? MEB'den ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2. dönem sınavlarına katılıp katılmamak öğrencilerin ve velilerin isteğine bırakılacak. Haberi alan binlerce veli de ortaokul ikinci dönem sınavı yapılmayacak mı? Ortaokul ikinci dönem sınavları iptal mi edildi diye araştırmaya başladı. Sınavların iptali söz konusu değil Sınava girme tercihi öğrencilere bırakıldı. Yani sınava girmek istemeyen öğrenciler bunu okul yönetimlerine iletmeleri gerekiyor.

Ortaokul 2. dönem sınavları iptal mi edildi? MEB'den ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2. dönem sınavlarına katılıp katılmamak öğrencilerin ve velilerin isteğine bırakılacak. Haberi alan binlerce veli de ortaokul ikinci dönem sınavı yapılmayacak mı? Ortaokul ikinci dönem sınavları iptal mi edildi diye araştırmaya başladı. Sınavların iptali söz konusu değil Sınava girme tercihi öğrencilere bırakıldı. Yani sınava girmek istemeyen öğrenciler bunu okul yönetimlerine iletmeleri gerekiyor. İkinci dönem sınavlarına girmek isteyen ortaokul öğrencilerinin sınavları da yüz yüze yapılacak.

Milyonlarca öğrenciin beklediği açıklama geldi. Daha önce liselerde 2. dönem sınavları öğrencilerin isteğine bırakılmıştı. Şimdi de ilk okul 4. sınıf ve orta okul öğrencilerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. MEB yaptığı açıklamada sınava katılma zorunluluğunu kaldırdı. Peki Ortaokul 2. dönem sınavları isteğe bağlı mı yapılacak? Orta okul 2. dönem sınavı zorunlu mu?

Ortaokul 2. dönem sınavları iptal mi edildi?

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. Açıklamada sınavların ertelendği ya da iptal edildiği belirtilmiyor. Bu bir sınav iptali değildir. Sınava katılacak ya da katılmayacak olan öğrenciler bunu okul yönetimlerine ya da ilgili dersin öğretmenlerine iletmelidir.

Ortaokul ikinci dönem sınavı yapılmayacak mı?

Ortaokul 2. dönem sınavları ortaokul öğrencilerinin isteğine bırakıldı. Ortaokul sınavları yapılması yönünde hazırlıklar tamamlanacak nacak sınavlara katılıp katılmamak öğrencilerin isteğine bırakıldı. Sınava girmek isteyen öğrenciler için orta okullarda 2. dönem sınavları yapılacak.

2. dönem sınavına giren öğrenciler ne olacak?

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

İkinci dönem sınavlarına girmeyenler 1. dönem notları ile değerlendirilecek

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrencilere sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacak. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak. Öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

Sınavlar yüz yüze mi oalcak?

Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır.

Tercih edilen seçenek 26 Mayıs'a kadar bildirilmeli

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.