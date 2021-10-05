Ortaokul 1. dönem sınavı ne zaman? Ortaokul 5. sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf ve 8. sınıf 1. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? Ortaokul öğrencileri de tüm sınıflar gibi uzun aradan sonra okullarında yüz yüze eğitimlere başladı. Sınıflarında ders işlemeyi özleyen öğrenciler sınav hazırlıklarına şimdiden başladı. 1 aydır okulda eğitim gören öğrenciler ortaokul 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Ortaokul 1. dönem sınavı ne zaman? Ortaokul 5. sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf ve 8. sınıf 1. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? Ortaokul öğrencileri de tüm sınıflar gibi uzun aradan sonra okullarında yüz yüze eğitimlere başladı. Sınıflarında ders işlemeyi özleyen öğrenciler sınav hazırlıklarına şimdiden başladı. 1 aydır okulda eğitim gören öğrenciler ortaokul 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

6 Eylül'de tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde yeniden başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlere uzun süre ara verilmiş ve eğitimlerin uzaktan yapılmıştı. Aşılamada yakalanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte okullarda yeniden yüz yüze eğitimlere başlandı. Okullarını özleyen öğrenciler sınıfta ders işlemenin mutluluğunu yaşıyor. Sınavlara şidmiden hazırlanmak ve plan oluşturmak isteyen öğrenciler de ortaokul 1. dönem sınavlarının ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki ortaokul 1. dönem sınavı ne zaman? Ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf ve 8.sınıf 1. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak?

Ortaokul 1. dönem sınavı ne zaman?

Ortaokul 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı bir çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Okullarda sınav takivimi okul yönettimi tarafından belirlenir. Her okulun sınav günleri değişiklik gösterebilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. dönem sınav tarihleri ile ilgili bilgiyi okul yönetimlerinden ve öğretmenlerinizden edinebilirsiniz.

Yüz yüze eğitimler zorunlu mu?

2021 2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitimler zorunlu olacak. Mazeretli olmadan derslere katılmayan öğrenciler devamsızık sürelerini aşarlarsa sınıf tekrarı yapabilecekler.

Okullarda sınıfta kalma var mı?

İlk okullar hariç tüm sınıflarda ve sınıfta kalma uygulaması var. Yüze eğitimlerin bşlamasıyla haftanın 5 günü okula gidilecek. Okullarda devam zorunluluğu uygulanıyor. 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.

Sınıfta kalma nedir?

Yıl sonu başarı puanını yakalayamayan ve devamsızlık sınırını aşanlar sınıf tekrarı yapar. Sınıfta kalan öğrenci başarısız olduğu senenin eğitimini bir yıl daha alır.

Ortaokul nedir?

Ortaokul, ilkokulu takip eden eğitim dönemine verilen isimdir. Ortaokul son sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi sınavı veya yerel yerleştirme ile liselere geçerler.

1997 yılı öncesinde 5 yıllık ilköğretim eğitimi sonrasında öğrencinin eğitim gördüğü 3 yıllık eğitim kurumuydu. Bu öğretimden sonra ise öğrenci bir başka eğitim kurumu olan liseye devam ediyordu.

1997'de çıkarılan bir yasayla Türkiye'de ortaokul, ilkokulla birleştirilerek ilköğretim adını aldı.

2012 yılında yapılan düzenlemelerden sonra; öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği MEB'in takviminde belli oldu. Okıllar 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile kapanacak.

Sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.