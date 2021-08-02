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TIMETURK / GENEL / Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor?

Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor?

Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Türkiye'nin her köşesinden orman yangınları haberi gelirken can kayıpları olduğu da bildirildi. Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını bir çok yerleşim yerini de küle çevirmişti. Peki orman yangınları bitti mi?

2 Saat Önce
2021-08-02 15:34:45
Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor?

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Türkiye günlerdir dör bir taraftan gelen orman yangınları haberleri ile üzütüye boğuldu. Çıkan yangınlar kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı ve bir çok evin yanmasına neden oldu. Yangınlarda ne yazık ki can kayıpları haberleri de geldi. Yangınlarda hayatını kaybeden sayısı 7'ye yükseldi. Vatandaşları yasa boğan ölüm haberlerinden sonra orman yangınlarının son bulması için dua ediliyor. Peki Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor?

Türkiye'de çıkan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." dedi.

yangın

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Yangınlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli "Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor. 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara gücümüzü de artırarak bugün de özellikle karadan ve havadan tahkimatla Milas yangınımıza da müdahale edeceğiz." dedi

ISPARTA'DA DA YANGIN

Isparta'nın Sütçüler ilçesine Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

MUĞLA- MARMARİS

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkiindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Manavgat'taki yangında dün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 7 oldu.

Yangından etkilenen 507 kişiden 497'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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