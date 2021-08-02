Orman yangınları nasıl çıktı? Yangınları kim çıkardı? Yangınları PKK'mı çıkardı? Türkiye'nin dört bir yanından son günlerde peş peşe orman yangınları haberi geliyor. Çıkan yangınlar yerleşim yerlerini ve insanların emeklerini de yakıp kül etti. Yangınlarda can kayıplarının da olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Birden çıkan orman yangınlarının nasıl çıktığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orman yangınları kasıtlı olarak mı çıkartıldı? Yangınları PKK'lı teröristler mi çıkardı?

Orman yangınları nasıl çıktı? Yangınları kim çıkardı? Yangınları PKK'mı çıkardı? Türkiye'nin dört bir yanından son günlerde peş peşe orman yangınları haberi geliyor. Çıkan yangınlar yerleşim yerlerini ve insanların emeklerini de yakıp kül etti. Yangınlarda can kayıplarının da olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Birden çıkan orman yangınlarının nasıl çıktığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orman yangınları kasıtlı olarak mı çıkartıldı? Yangınları PKK'lı teröristler mi çıkardı?

Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının nasıl çıktığı insanların kafasını kurcalıyor. Mevsim normallerinin üzeriden seyreden hava sıcaklığı ve nem oranın oldukça düşük olması yangını etkileyen faktörler arasında ama tek başına yangın çıkış sebebi olarak görülemez. cumhurbaşkanı Erdoğan'da daha önce yapmış olduğu açıkalamda yangının çıkış sebeplerinin kapsamlı olarak araştırıldığını, sabotaj ihtimallerinin güçlü şekilde değerlendirildiğini açıklamıştı. Peki orman yangınları nasıl çıktı? Yangınlar bir anda nasıl başladı? Yangınları kim çıkardı? Yangınları PKK'mı çıkardı?

Orman yangınları nasıl çıktı?

Orman yangınlarının nasıl çıktığı devlet yetkilileri tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Sabotaj ihtimalleri de göz önünde bulunduruluyor.

Yangınları kim çıkardı?

Hürriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Abdullah Ağar sabotaj ihtimaline değindi. İç terör ihtimali üzerinde duran Ağar şunları söyledi: Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen ‘Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakıp bazı sabotajların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor ama resmi bir açıklama yok. Devlet bu tür konularda toplumda var olan kutuplaşmanın artmasından endişe edecek şekilde bunun önünü almaya çalışıyor. 2019 yılında birçok yangının sorumluluğunu üstlenen PKK'nın orman yakma timindeki teröristlere verilen isim Ateşin Çocukları İnisiyatifi olarak biliniyor.

Orman yangınlarını PKK mı çıkardı?

Bebek katili, terör örgütü PKK alçaklığına devam ediyor. PKK sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor" dendi.

Teröristbaşı Karayılan talimat vermişti

Zor günler geçiren ve adeta fare deliğine sıkışıp kalan teröristler her türlü alçaklığı deniyor. Teröristbaşı Karayılan PKK'lı teröristlere 2020'de "Ormanları yakın" talimatı vermişti. PKK çok kez ormanları yakmıştır.

Bakan Soylu: 300'e yakın ihbar geldi

Sabotaj iddiaları ile ilgili Bakan Soylu, "Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.