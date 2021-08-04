Orman yangınları nasıl çıktı? Ormanlar neden peş peşe yandı? Orman yangınları sıcaktan mı çıktı? Orman yangınları insanların içini yakmaya devam ederken vatandaşlar yangınların nasıl çıktığı sorusuna yanıt arıyor. Bir anda peş peşe çıkan orman yangınlarının nedeni ne olabilir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay orman yangınlarının çıkış nedenleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tolunay 'Ormanlara eğer yıldırım düşmemişse yangınlar mutlaka insan kaynaklıdır' dedi.

Orman yangınları nasıl çıktı? Ormanlar neden peş peşe yandı? Orman yangınları sıcaktan mı çıktı? Orman yangınları insanların içini yakmaya devam ederken vatandaşlar yangınların nasıl çıktığı sorusuna yanıt arıyor. Bir anda peş peşe çıkan orman yangınlarının nedeni ne olabilir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay orman yangınlarının çıkış nedenleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tolunay "Ormanlara eğer yıldırım düşmemişse yangınlar mutlaka insan kaynaklıdır" dedi.

Türkiye orman yangınları ile mücade ederken vatandaşlar da orman yangınlarının nasıl ve kim tarafından çıkartıldığını sorguluyor. Türkiye'nin ciğerlerinin yanmasına neden olan, bir çok insanın zarar gördüğü büyük orman yangınlarının nasıl peş peşe çıktığı insanların kafasını kurcalıyor. Sabotaj ihtimalleri yetkililer tarafından derinlemesine araştırılıyor. Peki Orman yangınları nasıl çıktı? Ormanlar neden peş peşe yandı?

Orman yangınları nasıl çıktı?

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay orman yangınlarının nasıl ve neden çıktığına dair açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tolunay yaptığı açıklamada yangınların genellikle insan kaynaklı olduğuna vurgu yaptı. “Bir ormanda yangın çıkması için mutlaka insan hata veya ihmalinden kaynaklı kıvılcım gerekir” diyen Prof. Dr. Tolunay, yangınların çıkış nedenine ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye'deki yangınların yüzde 89'u insan kaynaklı hata veya ihmallerden, yüzde 11 ise yıldırım düşmesinden kaynaklanıyor. Elimizdeki resmi istatistiklere göre bir yılda meydana gelen ortalama 3 bin yangının ancak 5-6 tanesi terör saldırısından çıkıyor. Şayet bir ormana yıldırım düşmemişse, yangın mutlaka insan hata, ihmal veya kasıtlı davranışı nedeniyle çıkar. Kaldı ki, yüksek gerilim hatlarından kaynaklı kıvılcım ve yangınlar da, insan hatası dediğimiz yüzde 89'luk dilimin içindedir. Yıllardır uyarıyoruz; çobanımızdan, yönetim kadrosuna kadar tüm toplum kesimleri ve yönetici kadroların hataları söz konusu. Yangın tertibatını almayan yönetici, ormanda mangal veya çay keyfi için ateş yakan çoban, ağaçları bilinçsizce kesen köylüler, yatırım bahanesiyle orman talanına girişen iş insanları ekosisteme zarar verdi. Yangını çıkartan da, yangını söndürecek önlemi almayan bizim toplumumuzun fertleri” dedi.

Sıcaklıklar harladı

“Pandemi nedeniyle özelikle mesire ve ormanlar daha fazla kullanılır hale geldi. Mangaldan tutun, cam kırıkları, plastik yanıcı atıklara kadar her yeri kirlilik ürettik. Geçen yıl ülke genelinde 3 bin 400 yangın çıktı. Kış aylarında hiç yangın olmadığından, yaz döneminde günde ortalama 50 yangın zaten görülüyordu. Artan sıcaklık değerleri adeta ‘harlamış' oldu.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.