Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerinde zafer, Birliğe Çağrı Grubu’nun

Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerinin kazananı Birliğe Çağrı Grubu oldu.

Orman Mühendisleri Odası Şube Seçimlerinde Birliğe Çağrı Grubu, Doğu Akdeniz, İzmir, Kahramanmaraş, Amasya ve Sakarya Şubelerinde kullanılan 2945 oyun 2198'ini alarak zaferini ilan etti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz seçim sonuçlarının ardından şu ifadeleri kullandı:

Meslek mensuplarımız İstanbul'da tacı birliğe çağrı ekibimize taktim ederek seçimlerin kazananı olmuştur.

Anadolu insanın vücudu ise İSTANBUL Başıdır, Kalbidir, Beynidir ve TACIDIR.

Orman Mühendisleri Odası İSTANBUL Şubesinde Yeşil Vatan Sevdalısı Birliğe Çağrı Grubu (Yeşil Liste) Seçimleri Kazanmıştır.

Son 5 hafta içerisinde yapılan 15 şube başkanlığımızın tüm yetkili kurullarında BİRLİĞE ÇAĞRI GRUBU (Yeşil Liste) kullanılan oyların %75'inin üzerinde oy alarak meslektaşların teveccühünü kazanmıştır.

Meslektaşlarımız Birliğe Çağrıda ittifak etmiştir.

Birliğe Çağrı Grubu olarak, “TÜRKİYE'de MESLEKTAŞ İTTİFAKI” sağlayan Meslektaşlarımıza Kalben teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Birliğe Çağrı Grubu;

“Ormancılıkta TÜRKİYE'de Meslektaş Paydaşında” kazananın Ormancılığımızın olduğu Anlayışıyla Meslek Örgütümüzde Meslektaşlarımıza, Ormancılık Kurumlarımıza ve Aziz Milletimize Hizmeti Ana Şiarı Olarak Kabul Etmiştir.

Seçim sonuçlarının hyırlı olmasını diliyor, demokratik hakkını kullanan tüm meslek mensuplarımıza saygılar sunuyorum.

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