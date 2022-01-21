Orman Genel Müdürlüğü personel alacak mı? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı! Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alım şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü için engelli ve hükümlü statüsünde 74 daimi işçi alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarla ilgili çıkan haberin ardından vatandaşlar, OGM personel alımı ve başvuru şartları ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan haberle Orman Genel Müdürlüğü'nün 74 kadrolu işçi alacağı bildirildi. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan OGM personel alımının daimi işçi alımları 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini engelli ve hükümlü statüsünde yapılacağını açıklandı.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Engelli ve hükümlü statüsünde gerçekleştirilecek olan 74 daimi işçi alımları, 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Sözlü ve uygulama sınava tabi tutulacak olan adaylar, noter huzurunda çekilecek olan kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi ise İŞKUR açık iş ilanında belirtilmiş olacak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

OGM işçi alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle başvurular da yine İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu nedenle başvuruların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle İŞKUR kaydınızın olması gerekiyor. Peki İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

İş arayanlar ve işverenler olmak üzere iki farklı şekilde tasarlanmış olan İŞKUR resmi sitesi üzerinden öncelikle iş arayan seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Bu alana tıklamanız durumunda üye ol seçeneklerine tıklayarak gerekli alanları doldurmanız ve hesabınızı etkinleştirebilmeniz için de e-posta ya da telefon numarası üzerinden gelen onay kodunu ilgili alana girmeniz gerekmektedir. Bu şekilde üyeliğiniz aktif olacaktır.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli ve hükümlü statülerinde gerçekleştirilecek olan 74 personel alımı için başvuru şartlarının neler olduğu henüz belli olmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylarda aranan genel ve özel şartlar ile diğer tüm bilgiler İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. Bunun için de 24-28 Ocak tarihleri arasında yayımlanacak olan ilanların beklenmesi gerekiyor.

İşçi alım sürecine dair tüm bilgilendirmeler ve adaylardan talep edilecek olan evraklar, noter kurası ile engelli adaylar için sözlü, eski hükümlü adaylar için ise sözlü ve uygulamalı sınavların yeri ve tarihi, Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Talep edilen şartları sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal edilecektir. .