Orhan Gencebay “Yalancı Cüneyt Arkın”

Son zamanlarda kulislerde bomba iddia dolaşıyor. Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal’la beraber bir ‘arabeskçi’den hiç hazzetmediklerini yazdı. O kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.

Cüneyt Arkın'ın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği arabesk şarkıcısının Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.

Cüneyt Arkın'ın iddiasu üzerine Orhan Gencebay'dan kısa sürede cevap geldi. Gencebay 'Kitabı daha okumadım. Okumayı da gerek duymuyorum, sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum; ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef.' ifadelerini kullandı.

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