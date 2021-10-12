DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / GENEL / Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı? Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sanat dünyasını endişelendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre 'Orhan Gencebay’ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde.' dedi.

2 Gün Önce
2021-10-12 16:31:57
Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı? Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sanat dünyasını endişelendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre "Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde." dedi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşmaya başladı. Sanat dünyasını endişelendiren iddia üzerine Gencebay'ın eşinden açıklama geldi.

Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?

Çıkan bu iddiaların ardından Sevim Emre ilk açıklamayı posta.com.tr'ye yaptı. Sevim Emre şu ifadeleri kullandı, “Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde. Arayıp sorma gereksinimi duyduğunuz için teşekkür ederim” dedi. Sevim Emre'nin açıklaması ile Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldı haberlerinn de gerçek olmadığı anlaşıldı.

Orhan Gencebay kimdir?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (4 Ağustos 1944, Samsun) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş