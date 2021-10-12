Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı? Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sanat dünyasını endişelendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre 'Orhan Gencebay’ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde.' dedi.

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nedir? Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı? Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sanat dünyasını endişelendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre "Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde." dedi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşmaya başladı. Sanat dünyasını endişelendiren iddia üzerine Gencebay'ın eşinden açıklama geldi.

Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?

Çıkan bu iddiaların ardından Sevim Emre ilk açıklamayı posta.com.tr'ye yaptı. Sevim Emre şu ifadeleri kullandı, “Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde. Arayıp sorma gereksinimi duyduğunuz için teşekkür ederim” dedi. Sevim Emre'nin açıklaması ile Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldı haberlerinn de gerçek olmadığı anlaşıldı.

Orhan Gencebay kimdir?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (4 Ağustos 1944, Samsun) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.