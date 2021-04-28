 / Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?

Orhan Aydın kimdir? Twitter'dan yaptığı skandal paylaşım ile tepkileri üzerine çeken Orhan Aydın'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Twitter'da #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Peki Orhan Aydın kim? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?

Orhan Aydın kimdir? Twitter'dan yaptığı skandal paylaşım ile tepkileri üzerine çeken Orhan Aydın'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Twitter'da #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Peki Orhan Aydın kim? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?

İçki satışı yasağı üzerine paylaştığ bir twit nedeni ile sosyal medyada tepkileri üzerine çeken Orhan Aydnı'ın kim olduğu araaştırılmaya başlandı. Tiyatro oyunucusu olan ve birçok dizi ve filmde de rol alan Orhan Aydnın içki satışı yasağına ilişkin skandal bir paylaşımda bulundu.

Orhan Aydın paylaşımında "İçki satışı yasağının iki adı var biri şeriat diğeri faşizm... İkisi de aynı lağımdan beslenir" dedi. Orhan Aydın'ın bu paylaşımı binlerce kişi tarafından eleştirildi ve #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce twet atıldı. Peki Orhan Aydın kimdir?

Orhan Aydın kimdir?

Orhan Aydın, 27 Eylül 1947'de Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli olan sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başladı. Uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalıştı.

1976 yılında kendisinin yazdığı ve yönettiği oyunla İstanbul'da okullar arası tiyatro yarışmasında birincilik kazandı.

Bu başarı ile dikkatleri çeken Orhan Aydın, TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda 1976-1978 yılları arasında çocuk saati programları yaptı.

Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.

1980'de TRT'de yayınlanan 5 Dakika adlı program Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı.

1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünde oynarken başrollerde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer rol almıştır.

2017 yılında 'Nazım Oyuncuları' adlı bir tiyatro gurubu ile yönetmenliğini yapıp oyunculuk da yaptığı 'Nazım Hikmet Onlar ki', adlı oyunda 'Barış barış barış'diye bir kolaj, Louis Aragon'dan Pablo Neruda'ya, Ataol Behramoğlu'ndan Nazım Hikmet'e, Bertolt Brecht'den Puşkin'e şiirler, bu şiirlerden şarkılar ve görselleri içeren, Orhan Veli Kanık'dan Cep Delik Cepken Delik, Sabahattin Ali'den Tabutumun Altı Çatlak, Can Yücel'den Aşk Olsun adlı gösteriler sürüyor.Muhalif kişiliği ile bilinen Orhan Aydın, İnternet üzerinden yayın yapan soL haber portalındanda köşe yazarlığı yapmaktadır.TKP üyesi olan Orhan Aydın, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölge Bağımsız milletvekili adayı oldu.

Orhan Aydın oynadığı dizi ve filmler

Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz

Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012

Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011

Yerden Yüksek 2010

Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010

Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010

Emret Komutanım 2005

Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005

Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004

Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004

Fişgittin Bey 2003

Ankara Yollarında 2002

Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001

Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999

İkinci Bahar 1998

Kurtuluş (General Dimaras) 1996

Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993

Gerçek Kesit 1993

Deniz Gurbetçileri 1991

Ana (Sivri Zeka) 1991

Yaprak Dökümü (Vehbi)1987

Sinema

Barınak (Sinan Baba) 2012

Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011

10 Saatte Büyümek Kısa film 2010

Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992

Deniz (film)1987

Muhteşem İkili 1986

Hesap Günü 1986

Muhteşem1985

Geçtiğimi yıllarda da gözaltına alınmıştı

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Twitter hesabı üzerinden, "Şu an Urla'da emniyet tarafından "hakkınızda soya var" diyerek gözaltına alındım" şeklinde bir paykaşımda bulundu. Haber 7 yazarına hakaret ettiği gerçeksiyle gözaltına alınan Orhan Aydın 7.5 saat aranın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.