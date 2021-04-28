Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?
Orhan Aydın kimdir? Twitter'dan yaptığı skandal paylaşım ile tepkileri üzerine çeken Orhan Aydın'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Twitter'da #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Peki Orhan Aydın kim? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?
Orhan Aydın kimdir? Twitter'dan yaptığı skandal paylaşım ile tepkileri üzerine çeken Orhan Aydın'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Twitter'da #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Peki Orhan Aydın kim? Orhan Aydın mesleği ne? Orhan Aydın nereli kaç yaşında?
İçki satışı yasağı üzerine paylaştığ bir twit nedeni ile sosyal medyada tepkileri üzerine çeken Orhan Aydnı'ın kim olduğu araaştırılmaya başlandı. Tiyatro oyunucusu olan ve birçok dizi ve filmde de rol alan Orhan Aydnın içki satışı yasağına ilişkin skandal bir paylaşımda bulundu.
Orhan Aydın paylaşımında "İçki satışı yasağının iki adı var biri şeriat diğeri faşizm... İkisi de aynı lağımdan beslenir" dedi. Orhan Aydın'ın bu paylaşımı binlerce kişi tarafından eleştirildi ve #OrhanAydınTutuklansın etiketi ile binlerce twet atıldı. Peki Orhan Aydın kimdir?
Orhan Aydın kimdir?
Orhan Aydın, 27 Eylül 1947'de Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli olan sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başladı. Uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalıştı.
1976 yılında kendisinin yazdığı ve yönettiği oyunla İstanbul'da okullar arası tiyatro yarışmasında birincilik kazandı.
Bu başarı ile dikkatleri çeken Orhan Aydın, TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda 1976-1978 yılları arasında çocuk saati programları yaptı.
Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.
1980'de TRT'de yayınlanan 5 Dakika adlı program Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı.
1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünde oynarken başrollerde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer rol almıştır.
2017 yılında 'Nazım Oyuncuları' adlı bir tiyatro gurubu ile yönetmenliğini yapıp oyunculuk da yaptığı 'Nazım Hikmet Onlar ki', adlı oyunda 'Barış barış barış'diye bir kolaj, Louis Aragon'dan Pablo Neruda'ya, Ataol Behramoğlu'ndan Nazım Hikmet'e, Bertolt Brecht'den Puşkin'e şiirler, bu şiirlerden şarkılar ve görselleri içeren, Orhan Veli Kanık'dan Cep Delik Cepken Delik, Sabahattin Ali'den Tabutumun Altı Çatlak, Can Yücel'den Aşk Olsun adlı gösteriler sürüyor.Muhalif kişiliği ile bilinen Orhan Aydın, İnternet üzerinden yayın yapan soL haber portalındanda köşe yazarlığı yapmaktadır.TKP üyesi olan Orhan Aydın, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölge Bağımsız milletvekili adayı oldu.
Orhan Aydın oynadığı dizi ve filmler
Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz
Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012
Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011
Yerden Yüksek 2010
Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010
Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010
Emret Komutanım 2005
Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005
Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004
Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004
Fişgittin Bey 2003
Ankara Yollarında 2002
Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001
Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999
İkinci Bahar 1998
Kurtuluş (General Dimaras) 1996
Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993
Gerçek Kesit 1993
Deniz Gurbetçileri 1991
Ana (Sivri Zeka) 1991
Yaprak Dökümü (Vehbi)1987
Sinema
Barınak (Sinan Baba) 2012
Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011
10 Saatte Büyümek Kısa film 2010
Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992
Deniz (film)1987
Muhteşem İkili 1986
Hesap Günü 1986
Muhteşem1985
Geçtiğimi yıllarda da gözaltına alınmıştı
Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Twitter hesabı üzerinden, "Şu an Urla'da emniyet tarafından "hakkınızda soya var" diyerek gözaltına alındım" şeklinde bir paykaşımda bulundu. Haber 7 yazarına hakaret ettiği gerçeksiyle gözaltına alınan Orhan Aydın 7.5 saat aranın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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