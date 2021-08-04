Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında?

Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...