DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde

TIMETURK / GENEL / Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında?

Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında?

Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...

1 Gün Önce
2021-08-04 12:48:34
Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...

ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Musa Avsever Konya'nın Halkapınar ilçesinde doğmuştur.

Orgeneral Musa Avsever 2021 yılı itibari ile 64 yaşındadır.

Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da hizmet vermektedir.

Musa Avsever 2003'te tuğgeneral oldu. Ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş