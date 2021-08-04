Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında?
Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...
2021-08-04 12:48:34
Orgeneral Musa Avsever kimdir? Musa Avsever nereli kaç yaşında? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...
ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?
Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Musa Avsever Konya'nın Halkapınar ilçesinde doğmuştur.
Orgeneral Musa Avsever 2021 yılı itibari ile 64 yaşındadır.
Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da hizmet vermektedir.
Musa Avsever 2003'te tuğgeneral oldu. Ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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