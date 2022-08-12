Organ nakli şampiyonu Dr. Timur Didinen, organ beklerken vefat etti

40 yıllık meslek hayatında 300'den fazla hastaya organ nakli yapan ve Türkiye genelinde 2014 yılında kadavradan organ bağışı sıralamasında Türkiye Şampiyonu olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), organ beklerken böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü olarak görev yaparken emekliye ayrılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Eşi ve 2 çocuğunun organ nakli teklifini kabul etmeyen Didinen, "Ben kadavradan organ nakli bekliyorum" demişti.

40 yıllık meslek yaşamında 300'den fazla hastayı yaşama bağlayan Didinen, şeker hastalığının neden olduğu böbrek yetmezliği nedeniyle geçen yıl mart ayında emekliye ayrılmıştı. Op. Dr. Didinen için Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Törene Didinen' in ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastane yöneticileri ve meslektaşlarıyla sevenleri katıldı. Törenin ardından cenaze, Arifhan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.