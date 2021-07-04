DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Melih Bulu kimdir?
Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi
Osmangazi Uludağ Bisiklet Tırmanışı gerçekleşti
Zelenskiy: Bayraktar İHA’ları bekliyoruz
Kurtulmuş: Yeniden güçlü, büyük Türkiye'nin başlangıç noktası şehirlerimizdir
Önce İnsan Derneği kurban fiyatları belli oldu
Anormal derecede alkol barındıran bir kuyrukluyıldız tespit edildi
Tarsus Bisiklet Festivali
Son 24 saatte 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm ve Urumçi katliamı
Ağır hasta Dina Kirilova yetkililerden yardım eli bekliyor!
Ordu Valiliği'nden Fatma Yünlü açıklaması
'Tosuncuk' ilk ifadesinde ne dedi?
Trabzon'da üzücü kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı

Ordu Valiliği'nden Fatma Yünlü açıklaması

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü'nün 'iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı' haberleriyle ilgili olarak Ordu Valiliği'nden açıklama geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.07.2021 13:50:47
Ordu Valiliği'nden Fatma Yünlü açıklaması

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü'nün 'iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı' haberleriyle ilgili olarak Ordu Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik'ten açıklama şöyle:
Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan “BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı” haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

02.07.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma YÜMLÜ adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur.
Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH