Ordu’da Hava Bugün Nasıl? Kumru Hava Durumu
Ordu’da hava bugün nasıl? Kumru 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şehirlerinden Ordu ilinin günlük, haftalık hava durumuna değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-15 19:21:49
Ordu Haftalık Hava Durumu
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
15 Ağu Pzt
|
Yer yer yağmurlu
|
Yağış Oranı 2
|
-
|
25°
|
16 Ağu Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
27°
|
25°
|
17 Ağu Çar
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
27°
|
24°
|
18 Ağu Per
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
27°
|
23°
|
19 Ağu Cum
|
Yağmurlu ve açık
|
Yağış Oranı 3
|
27°
|
23°
|
20 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
27°
|
23°
|
21 Ağu Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
27°
|
23°
Kumru Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
15 Ağu Pzt
|
Hava oldukça açık
|
Yağış Oranı 1
|
34°
|
19°
|
16 Ağu Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
24°
|
21°
|
17 Ağu Çar
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
24°
|
20°
|
18 Ağu Per
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
23°
|
19°
|
19 Ağu Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
18°
|
20 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
18°
|
21 Ağu Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
18°
|
22 Ağu Pzt
|
Şiddetli sağanak yağış
|
Yağış Oranı 42
|
25°
|
16°
|
23 Ağu Sal
|
Alçak bulutlar
|
Yağış Oranı 29
|
26°
|
16°
|
24 Ağu Çar
|
sağanak yağış ihtimali
|
Yağış Oranı 40
|
25°
|
18°
|
25 Ağu Per
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 2
|
28°
|
15°
|
26 Ağu Cum
|
Az bulutlu
|
Yağış Oranı 4
|
27°
|
14°
|
27 Ağu Cmt
|
Az bulutlu
|
Yağış Oranı 20
|
26°
|
16°
|
28 Ağu Paz
|
Bulutlar arasında görünen güneş
|
Yağış Oranı 20
|
26°
|
16°
|
29 Ağu Pzt
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 25
|
26°
|
16°
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