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TIMETURK / GENEL / Ordu’da Hava Bugün Nasıl? Kumru Hava Durumu

Ordu’da Hava Bugün Nasıl? Kumru Hava Durumu

Ordu’da hava bugün nasıl? Kumru 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şehirlerinden Ordu ilinin günlük, haftalık hava durumuna değineceğiz. İşte detaylar.

2 Saat Önce
2022-08-15 19:21:49
Ordu’da Hava Bugün Nasıl? Kumru Hava Durumu

Ordu Haftalık Hava Durumu

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

15 Ağu Pzt

Yer yer yağmurlu

 Yağış Oranı 2

-

25°

16 Ağu Sal

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 1

27°

25°

17 Ağu Çar

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 1

27°

24°

18 Ağu Per

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 1

27°

23°

19 Ağu Cum

Yağmurlu ve açık

 Yağış Oranı 3

27°

23°

20 Ağu Cmt

Güneşli

 Yağış Oranı 0

27°

23°

21 Ağu Paz

Güneşli

  Yağış Oranı 0

27°

23°

 

Kumru Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

15 Ağu Pzt

Hava oldukça açık

 Yağış Oranı 1

34°

19°

16 Ağu Sal

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 1

24°

21°

17 Ağu Çar

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 1

24°

20°

18 Ağu Per

Parçalı bulutlu

 Yağış Oranı 0

23°

19°

19 Ağu Cum

Güneşli

 Yağış Oranı 0

24°

18°

20 Ağu Cmt

Güneşli

 Yağış Oranı 0

24°

18°

21 Ağu Paz

Güneşli

 Yağış Oranı 0

24°

18°

22 Ağu Pzt

Şiddetli sağanak yağış

 Yağış Oranı 42

25°

16°

23 Ağu Sal

Alçak bulutlar

 Yağış Oranı 29

26°

16°

24 Ağu Çar

sağanak yağış ihtimali

 Yağış Oranı 40

25°

18°

25 Ağu Per

Çok bulutlu

 Yağış Oranı 2

28°

15°

26 Ağu Cum

Az bulutlu

 Yağış Oranı 4

27°

14°

27 Ağu Cmt

Az bulutlu

 Yağış Oranı 20

26°

16°

28 Ağu Paz

Bulutlar arasında görünen güneş

 Yağış Oranı 20

26°

16°

29 Ağu Pzt

Az bulutlu ve güneşli

 Yağış Oranı 25

26°

16°

  .

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