Oramiral Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal nereli, kaç yaşında? 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Oramiral rütbesine terfi ettirilen Oramiral Adnan Özbal'ın hayatı ve biyografisi...

Oramiral Adnan Özbal kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal nereli, kaç yaşında? 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Oramiral rütbesine terfi ettirilen Oramiral Adnan Özbal'ın hayatı ve biyografisi...

Oramiral Adnan Özbal kimdir?

Adnan Özbal 30 Ekim 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri komutanıdır.

Adnan Özbal 63 yaşındadır.

1973 yılında Deniz Lisesi'ne giren Adnan Özbal 1976 yılında mezun oldu. 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

1980-1981 yılları arasında TCG İstanbul, 1981-1983 yılları arasında TCG Mareşal Fevzi Çakmak (D-349) muhriplerinde harekât elektronik subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG Şahin II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG Şahin Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı proje subaylığı görevlerini yürüttü.

1995-1996 yıllarında TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli'de bulunan Strikforsouth Karargahında tatbikat proje subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2008 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.

2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Personal Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2012 yılında tümamiral rütbesine terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atandı. 2017 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla koramiral rütbesine terfi ederek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

2 Ağustos 2018 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Oramiral rütbesine terfi ettirildi.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1995 yılında lisans diploması almıştır.

Gaye Özbal ile evli olan Adnan Özbal bir çocuk babasıdır.

NATO Madalyası (Eski Yugoslavya) ve ABD Deniz Kuvvetleri Liyakat Madalyası sahibidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.