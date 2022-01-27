Enfeksiyöz mononükleoz (mono) öpücük hastalığı olarak da bilinir. Damlacık yoluyla bulaştığı için ismine öpücük hastalığı denen bu sağlık problemi 'Epstein-Barr virüsü' yoluyla yayılır. Peki, öpücük hastalığı nedir? Öpücük hastalığı nasıl geçer? İşte öpücük hastalığı belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler...



Mononükleoz veya halk arasında bilinen ismiyle öpücük hastalığı, soğuk algınlığı gibi bazı enfeksiyonlar kadar bulaşıcı olmasa da dikkat edilmesi gereken bir virüstür. Genç veya yetişkinseniz, tüm belirti ve semptomlarla mononükleoz olma olasılığınız yüksektir. Küçük çocuklarda genellikle birkaç semptom gözükür ve enfeksiyon genel olarak teşhis edilmez.

Öpücük hastalığı virüsü, uçuk hastalığına da neden olan herpes virüs ailesine mensuptur. Öpücük hastalığına neden olan Epstain Bar Virüs (EBV), enfeksiyonu da beraberinde getirir.

Öpücük hastalığı nasıl bulaşıyor?

Öpücük hastalığının en yaygın sebebi Epstein-Barr virüsüdür, fakat diğer virüsler de benzer semptomlara sebep olabilir. Bu virüs tükürükle yayılır. Dolayısıyla virüsü taşıyan birini öptükten ya da bu kişiyle aynı yiyecek ve içecekleri paylaşmaktan kapabilirsiniz.

Mononükleoz semptomları rahatsız edicidir fakat enfeksiyon uzun vadeli etkiler olmaksızın kendi kendine düzelir. Çoğu yetişkin Epstein-Barr virüsüne maruz kalmıştır ve sonucunda antikorlar oluşturmuştur. Bu, bağışık oldukları ve mononükleoz almayacakları manasına gelir.

Öpücük hastalığı belirtileri nelerdir?

Öpücük hastalığında halsizlik, antibiyotiklerle tedaviden sonra iyileşmeyen boğaz ağrısı, ateş, boyunda ve koltuk altında şişmiş lenf düğümleri, şişmiş bademcikler, baş ağrısı, deri döküntüsü, yumuşak, şişmiş dalak görülebilir.

Virüsün kuluçka süresi yaklaşık dört ila altı haftadır. Fakat küçük çocuklarda bu süre daha da kısa olabilir. Kuluçka süresi, virüse maruz kaldıktan sonra belirtilerin ne kadar süre önce ortaya çıktığını ifade eder. Ateş ve boğaz ağrısı gibi belirti ve semptomlar genel olarak birkaç hafta içerisinde azalır. Fakat yorgunluk, genişlemiş lenf düğümleri ve şişmiş bir dalak birkaç hafta daha uzun sürebilir.

Öpücük hastalığı tedavisi nasıl olur?

Öpücük hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Dinlenmek, sağlıklı bir şekilde beslenmek ve bol bol su içmek, kendinize güzel bir şekilde bakmak bu virüsü vücudunuzdan atmanıza yardımcı olabilir. Bazı ilaçlar yan etki yapabileceği için, ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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