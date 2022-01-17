OPET'in İşimiz Temiz Projesi bir yılını tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET desteğiyle geliştirilen İşimiz Temiz Projesi bir yılı tamamladı.

OPET'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitim programlarını kapsayan proje için Muğla, Antalya ve İzmir'den 500'e yakın işletme temsilcisi mikro işletmelere özel hijyen eğitimi alarak İşimiz Temiz İşletmesi oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET'in desteğiyle geliştirilen İşimiz Temiz Projesi eğitimlerinin kapsamı 2022 yılında genişletilerek tüm Türkiye'ye yayılacak.

Açıklamaya göre, İl Esnaf Odaları ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlükleri desteğiyle yeni kurs açılışları devam ederken bu yıl internet üzerinden eğitimlerle projenin kapsamı genişletilecek.

Proje kapsamında, 'Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi', 'Yiyecek-İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi' ve 'Ulaşım Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi' olmak üzere 3 farklı program bulunuyor.

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerinin bireylere sağladığı avantajlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi yanında talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Eğitimleri tamamlayan ve web sitesine kayıt olan işletmeler ise OPET tarafından sağlanacak otobil sistemi ile akaryakıt avantajından yararlanabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.