Estetik Cerrahisi; vücudun bazı bölgelerinin görünümü kısmen ya da bütünüyle değiştiren işlemlerin yapıldığı alandır. Günümüzde burun estetiği, kulak estetiği, göz çevresi estetiği gibi birçok estetik çeşidi bulunuyor.

Oldukça ciddi uygulamalar olan bu estetiklerin yapıldığı klinik ve işlemi yapan kişinin deneyimi sonucu fazlasıyla etkiliyor. Çok titiz yapılması gereken estetik uygulamalarında başarılı ve sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için güvenilir klinik ve deneyimli bir doktor seçimi yapılması gereklidir. Operatör Doktor Eyüp Bozkurt özellikle burun estetiği başta olmak üzere pek çok estetik dalında başarılı ve titiz çalışmalara imza atmış bir isimdir. Bunun yanı sıra estetik cerrahisi alanında birçok akademik çalışmaları ve yurt dışı eğitimleri bulunmaktadır. Peki Operatör Doktor Eyüp Bozkurt kimdir hangi eğitimleri almıştır, inceleyelim.

Operatör Doktor Eyüp Bozkurt'un Eğitim ve Deneyimleri

Türkiye'nin en iyi estetik cerrahlar arasında olan Operatör Doktor Eyüp Bozkurt İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Başarılı bir şekilde okuldan mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesinde ve ABD'de genel cerrahi alanında yapmış olduğu stajlarla deneyimler kazanmıştır. Tıp doktoru unvanı almaya hak kazanan Dr Bozkurt, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra mezun olduğu üniversitenin Temel bilimler bölümünde çalışmalarını yapmayı sürdürmüştür. Çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamında KBB ve baş, boyun cerrahisi alanında ihtisasını yapmıştır.

Burun ve Yüz Estetiğini Alanlarında Uzmanlığını Kanıtlamış Operatör Doktor Eyüp Bozkurt…

Operatör Doktor Eyüp Bozkurt, ihtisasları sonrasında yüz estetiği konusu ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Estetik cerrahi hakkında çalışmalar yapmak için Almanya'ya giden Bozkurt; Erlangen'de burun ve blefaroplasti, yüz estetiği, yüz germe ve kulak estetiği konularında eğitimler almıştır. Kısa süre sonra Türkiye'ye dönüş yapan Bozkurt burada da çalışmalarını sürdürdü. Ülkemizde ilk kez yapılan balon sinoplasti ameliyatını yapan Dr. Süreyya Şeneldir ile bir araya gelerek balon sinoplasti, revizyon burun estetiği ve burun estetiği alanlarında çalışmalar yapmıştır. Estetik cerrahisi alanında kendini güçlendiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt; Avrupa, ABD ve Türkiye'de sürekli eğitimlere katılmış ve bu eğitimlerle ilgili aktif çalışmalar yapmıştır.

Operatör Doktor Eyüp Bozkurt'un Katıldığı Eğitimler

Operatör Doktor Eyüp Bozkurt kariyeri için kendini sürekli geliştirmiş ve alanına dair pek çok eğitime katılmıştır. Bunlardan yalnızca birkaçı şunlardır;

* Almanya'da Münih kentinde Dr. Matthias Winter'den kepçe kulak ameliyatı eğitimi almıştır.

* Bulgaristan'da Sofya kentinde Dr. Nikolay Serdev ile ameliyatsız yüz gençleştirme alanında çalışmalar * yapmıştır.

* Almanya Stutgard'da Dr. Wolfgang Gubisch'ten burun estetiği ile ilgili eğitim almıştır.

* Almanya'da Frankfurt'ta düzenlenen Medikal Estetik Sertifikası kapsamında ameliyatsız yüz dolgusu, botulinum toksini, yüz gençleştirme üzerine eğitimler aldı.

* Ankara ilimizde bulunan GATA'da horlama ve uyku apnesi konularında eğitim aldı.

* İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinde endoskopik sinüs cerrahisi eğitimlerine katılmıştır.

Estetik cerrahisi konusunda yeterli donanıma sahip olmak adına durmaksızın çalışan Bozkurt, bu konuda güvenilebilecek en önemli isimler arasındadır. Bozkurt her geçen gün tıp adına gelişimlerden ve çalışmalardan kaçınmadan hizmet vermeye devam etmektedir. Birçok konuda aldığı eğitimler sayesinde Rinoplasti denilen burun estetiği, kulak estetiği, yüz ve göz çevresi estetiği, dolgu, profilplasti, PRP ya da kaş kaldırma, mezoterapi, horlama ve uyku apnesi gibi pek çok konuda danışanlarının sorunlarına yanıt olmaktadır.

Estetik ile ilgili kullandığı son teknoloji cihazlar sayesinde danışanların beklentilerini tamamıyla karşılayabilen Dr. Bozkurt aldığı eğitimler dışında endoskopik dcr, alerjik rinit, bademcik, geniz eti, orta kulakta sıvı birikimi gibi ihtisas yaptığı alanlarda da hastaları ile ilgilenebilmektedir. Operatör Doktor Eyüp Bozkurt başarıları ve deneyimleri ile pek çok konuda güven veren ve sorunları kökünden çözümleyebilen Türkiye'de öne çıkan doktorlar arasındadır.

.