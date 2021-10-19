Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir?
Televizyon kanalında Doktor B adıyla estetik operasyonlara dair programlar yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur'un kim olduğu sıkça araştırılıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir?
2021-10-19 09:33:34
Televizyon kanalında Doktor B adıyla estetik operasyonlara dair programlar yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur'un kim olduğu sıkça araştırılıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir?
Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir?
Op. Dr. Bülent Cihantimur, 1968 yılında dünyaya geldi.
Kars doğumlu olan Op. Dr. Bülent Cihantimur lk, orta ve lise eğitiminden sonra Tıp Fakğültesi'ni kazanarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Buradaki eğitimini başarıyla tamamlayan Op. Dr. Bülent Cihantimur daha sonra Tıpta Uzmanlık sınavını kazandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ihtisasını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı olmuştur.
İngiltere'ye gözlemci öğrenci olarak gitti ve 1999 yılında Estetik International Sağlık Grubu''nu kurdu.
Op. Dr. Bülent Cihantimur İstanbul'da 3, Bursa'da 3 ve Ankara'da 1 adet klinikle yurt dışı ve yurt içindenhastalara hizmet veriyor.
Estetik International Sağlık Grubu kurucusu Op. Dr. Bülent Cihantimur – Doctor B'nin kendi geliştirmiş olduğu 8 adet tekniği bulunmaktadır. Tekniklerinin yanı sıra, özellikle Total Vücut Şekillendirme, Brezilya Poposu estetiği, Örümcek Ağı estetiği, Yağ transferi gibi konularda öne çıkan Cihantimur, estetik cerrahiye sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşarak, bedenin bir bütün olduğunu ve totale bakılarak tüm cerrahilerin yapılması gerektiğini vurgular. Cihantimur'un uluslararası ve yurt içi pek çok ödülü bulunmaktadır.
Op. Dr. Bülent Cihantimur'un öğrencilik yıllarında ve diğer dönemlerde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Bursa'da bazı magazin ve sanat dergilerinde köşe yazarlığı yapmaya devam etmektedir.
Doctor B ne demek?
İşi nedeniyle sık sık Güney Kore'ye giden doktorumuz burada ismnin zor söylendiğini ve meslektaşlarının kısa isimler kullandığını fark etmiş. İlk olarak Doctor CT ismini kullanmış. Daha sonra bir toplantı sırasında biri Doctor B diye hitap ederek bu yeni ismin temellerini atmış.
Örümcek ağı estetiği nedir?
Estetik bilimine getirdiği yeni tekniklerle bilinen Op. Dr. Bülent Cihantimur'un bilinen en önemli yöntemlerinden biri örümcek ağı estetiği olarak öne çıkıyor. Örümcek ağı estetiği, ameliyat gerektirmeden yüz germe işlemi olarak biliniyor. Yüzünde sarkma ve kırışıklık olanlar bu yönteme başvurabiliyor.
Eğitim:
Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Plastik Cerrahi İhtisası
Üniversite: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Geliştirdiği teknikler
1. Tetik Parmağının ameliyatsız tedavisi.
2. İple Kepçe Kulak Estetiği.
3. Cihantimur Yağ Transfer Sistemi.
4. Örümcek Ağı Estetiği
5. Organik Saç Ekimi
6. Basit Burun Estetiği
7. Bacak Güzelleştirme
8. Genital Güzelleştirme
İlgi alanları nedir?
İlgi alanları
Yüz Kırışıklıkları
Yüz Estetiği
Burun eğriliği
Meme Küçültme
Jinekomasti
Makromasti
Ben
Kepçe Kulak Sorunu
Yüz Kırıkları
Lomber Kitle
Tavşan Dudağı
Makromama
Hidradenit Süpürativa
Kellik
Göz Altı Morlukları
Burun eğriliği
Septum Deviasyonu
Yanıklar
Göğüs Estetiği
Yaralanmalar
Enfeksiyonlu Yara
Mamoplasti
Kilo Problemi
Kistik Lezyon
El Yaralanması
Saç Dökülmesi
Cilt Kesisi
Bölgesel Yağlanma
Yağ Bezesi
Cilt Hastalıkları
Çene Problemleri
Dekübit
Meme Protezi
Sinir Kesisi
Akne
Selülit
Nazal Septum Deviasyonu
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Cilt Lekeleri
Deri Kanseri
Burun Tıkanıklığı
Abdominoplasti
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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