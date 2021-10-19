Televizyon kanalında Doktor B adıyla estetik operasyonlara dair programlar yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur'un kim olduğu sıkça araştırılıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir?

Televizyon kanalında Doktor B adıyla estetik operasyonlara dair programlar yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur'un kim olduğu sıkça araştırılıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir?

Op. Dr. Bülent Cihantimur kimdir?

Op. Dr. Bülent Cihantimur, 1968 yılında dünyaya geldi.

Kars doğumlu olan Op. Dr. Bülent Cihantimur lk, orta ve lise eğitiminden sonra Tıp Fakğültesi'ni kazanarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Buradaki eğitimini başarıyla tamamlayan Op. Dr. Bülent Cihantimur daha sonra Tıpta Uzmanlık sınavını kazandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ihtisasını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı olmuştur.

İngiltere'ye gözlemci öğrenci olarak gitti ve 1999 yılında Estetik International Sağlık Grubu''nu kurdu.

Op. Dr. Bülent Cihantimur İstanbul'da 3, Bursa'da 3 ve Ankara'da 1 adet klinikle yurt dışı ve yurt içindenhastalara hizmet veriyor.

Estetik International Sağlık Grubu kurucusu Op. Dr. Bülent Cihantimur – Doctor B'nin kendi geliştirmiş olduğu 8 adet tekniği bulunmaktadır. Tekniklerinin yanı sıra, özellikle Total Vücut Şekillendirme, Brezilya Poposu estetiği, Örümcek Ağı estetiği, Yağ transferi gibi konularda öne çıkan Cihantimur, estetik cerrahiye sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşarak, bedenin bir bütün olduğunu ve totale bakılarak tüm cerrahilerin yapılması gerektiğini vurgular. Cihantimur'un uluslararası ve yurt içi pek çok ödülü bulunmaktadır.

Op. Dr. Bülent Cihantimur'un öğrencilik yıllarında ve diğer dönemlerde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Bursa'da bazı magazin ve sanat dergilerinde köşe yazarlığı yapmaya devam etmektedir.

Doctor B ne demek?

İşi nedeniyle sık sık Güney Kore'ye giden doktorumuz burada ismnin zor söylendiğini ve meslektaşlarının kısa isimler kullandığını fark etmiş. İlk olarak Doctor CT ismini kullanmış. Daha sonra bir toplantı sırasında biri Doctor B diye hitap ederek bu yeni ismin temellerini atmış.

Örümcek ağı estetiği nedir?

Estetik bilimine getirdiği yeni tekniklerle bilinen Op. Dr. Bülent Cihantimur'un bilinen en önemli yöntemlerinden biri örümcek ağı estetiği olarak öne çıkıyor. Örümcek ağı estetiği, ameliyat gerektirmeden yüz germe işlemi olarak biliniyor. Yüzünde sarkma ve kırışıklık olanlar bu yönteme başvurabiliyor.

Eğitim:

Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Plastik Cerrahi İhtisası

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

Geliştirdiği teknikler

1. Tetik Parmağının ameliyatsız tedavisi.

2. İple Kepçe Kulak Estetiği.

3. Cihantimur Yağ Transfer Sistemi.

4. Örümcek Ağı Estetiği

5. Organik Saç Ekimi

6. Basit Burun Estetiği

7. Bacak Güzelleştirme

8. Genital Güzelleştirme

İlgi alanları nedir?

İlgi alanları

Yüz Kırışıklıkları

Yüz Estetiği

Burun eğriliği

Meme Küçültme

Jinekomasti

Makromasti

Ben

Kepçe Kulak Sorunu

Yüz Kırıkları

Lomber Kitle

Tavşan Dudağı

Makromama

Hidradenit Süpürativa

Kellik

Göz Altı Morlukları

Burun eğriliği

Septum Deviasyonu

Yanıklar

Göğüs Estetiği

Yaralanmalar

Enfeksiyonlu Yara

Mamoplasti

Kilo Problemi

Kistik Lezyon

El Yaralanması

Saç Dökülmesi

Cilt Kesisi

Bölgesel Yağlanma

Yağ Bezesi

Cilt Hastalıkları

Çene Problemleri

Dekübit

Meme Protezi

Sinir Kesisi

Akne

Selülit

Nazal Septum Deviasyonu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Cilt Lekeleri

Deri Kanseri

Burun Tıkanıklığı

Abdominoplasti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.