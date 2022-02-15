Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında?
Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında? Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ve değerlendirmelerle adından sıkça söz ettiren Onursal Adıgüzel'in kim olduğu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Onursal Adıgüzel Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi yaşantısına devam ediyor. Adıgüzel halen CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak partide aktif şekilde görev yapıyor. 1985 yılında Malatya'da dünyaya gelen Onursal Adıgüzel Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İşte Onursal Adıgüzel'in hayatı ve biyografisi...
2022-02-15 12:24:23
ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?
Onursal Adıgüzel Malatya'da dünyaya geldi. 1985 yılında dünyaya gelen Adıgüzel 37 yaşında genç bir siyasetçidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Adıgüzel daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu eğitimine halen devam eden Onursal Adıgüzel CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak siyaset yapmaktadır.
Üniversite'den mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Onursal Adıgüzel çeşitli sektörlerde mühendis ve yönetici pozisyonlarında çalışmıştır.
Ardından genç yaşta siyasete atılan Onursal Adıgüzel Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmıştır.
Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Onursal Adıgüzel 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.
Milletvekili olarak da TBMM'ye giren Onursal Adıgüzel 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak 3 dönem görev yapmıştır.
26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır.
Onursal Adıgüzel Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
İyi düzeyde İngilizce bilmektedir
Adıgüzel evli ve bir çocuk babasıdır.
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