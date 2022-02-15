Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında?

Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında? Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ve değerlendirmelerle adından sıkça söz ettiren Onursal Adıgüzel'in kim olduğu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Onursal Adıgüzel Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi yaşantısına devam ediyor. Adıgüzel halen CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak partide aktif şekilde görev yapıyor. 1985 yılında Malatya'da dünyaya gelen Onursal Adıgüzel Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İşte Onursal Adıgüzel'in hayatı ve biyografisi...