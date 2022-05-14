Onur Başar Özbozkurt Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

Gerçekleştirdiği başarılı bilimsel çalışmalar ile ünlü sanatçıların ve bilim insanlarının dikkatini çeken ünlü akademisyen, köşe yazarı ve Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt’un hayatı ve kariyerini sizler için derledik.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, 1987 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çağ Koleji'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından, aynı üniversitenin İşletme Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarını ikincilikle bitirmiştir. Bu süreçte Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde Basın Danışmanlığı görevini yürütmüş ve sonrasında öğrenim gördüğü üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirmiş olduğu mülakatların analizini içeren, “Uluslararası İşletmecilik Faaliyetlerinde Politik Risk Yönetim Stratejilerinin Oluşturulması ile İlgili Türk İş Dünyası ve Yatırımcıların Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı doktora tez çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra çalıştığı üniversiteye Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Şimdiye kadar 70'e yakın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derslerine girmiş olan Özbozkurt'un doktora tezi, gerek iş dünyası gerekse akademi dünyasında büyük takdir görmüş ve sonrasında uzun yıllar tez çalışmasının içeriğinden oluşan, Türkiye'de üniversitelerde okutulan tek “politik risk” dersini birçok farklı bölümde vermiştir.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, 2015 yılında İspanya Cordoba Üniversitesi'nde, 2018 yılında ise İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca Özbozkurt, dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan KU Leuven Üniversitesi'nin davetiyle Belçika'da “Küresel Terörizm” temalı çalıştayda görev almıştır.

Özbozkurt, 2019 yılında Tarsus Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etmiş ve 2020 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında doçentlik unvanı alarak Türkiye'nin en genç doçentlerinden birisi olmuştur. Politik risk ile ilgili Türkiye'deki en kapsamlı çalışmalara imza atan ve çalışma alanları ayrıca yönetim psikolojisi ve nörostrateji olan Özbozkurt 2020 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada “Neurostrategic Management (Nörostratejik Yönetim)” ifadesini dünyada ilk defa kullanarak literatüre kazandırmıştır. Halihazırda, dünyanın ilk uygulamalı nörostratejik yönetim projesinin yürütücüsüdür.

Özbozkurt'un yazarlarından birisi olduğu “Siyasetin Dijital Mimarisi: Sosyal Medya” ve “Organizasyon Nasıl Yönetilir? İş'te Yönetim” başlıklı kitapları, tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiş; Türkiye'nin önde gelen iş insanları, medya mensupları, yapımcıları, yönetmenleri, dizi oyuncuları, yazarları ve sporcuları tarafından yoğun ilgi görerek gönüllü olarak tanıtılmıştır. Özbozkurt'un ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap ve kitap bölümleri, yurt içi ve yurt dışı bildirileri dâhil 70'e yakın bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ayrıca Özbozkurt, ulusal basında köşe yazarlığı yapmakta ve yazıları ülke genelinde gündem olmaktadır.

Özbozkurt, akademi dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirmek amacıyla Akademi Derneği'ni kurmuş olup derneğin Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca, birçok STK'nın stratejik yönetiminde akademik danışmanlık görevini sürdürmekte, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.