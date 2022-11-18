Online yemek siparişinde yeni oyun! Siparişini defalarca iptal ettiler!

Artık günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan online yemek siparişinde birtakım sorunlarla karşılaşılmaya başlandı.

Günümüzde evlere yemek siparişi vermek oldukça yaygın bir hal aldı. Çalışanların ve öğrencilerin daha sık kullandığı online yemek siparişi artık pek çok platforma yayılmış durumda. Milyonlarca dolarlık büyüklükteki şirketlerin yer aldığı bu sistemde zaman zaman mağduriyetler de yaşanıyor. Siparişin eksik gelmesi, siparişin iptal edilmesi, siparişin teslim edilmediği halde teslim edildi olarak görünmesi başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

İşte bu mağduriyetlerden birisini yaşayan vatandaş başına gelen olayı Ekşi Sözlük'te anlattı.

Migros Yemek üzerinden verdiği siparişin 3 kez iptal edildiğini söyleyen vatandaş diğer kullanıcıları da bu konuda uyardı.

Sözlerine Migros yemek üzerinden saat 17 sularında McDonald's siparişi verdiğini söyleyen “babofatal” adlı kullanıcı “Aradan bir saate yakın süre geçtikten sonra canlı desteğe bağlanarak sipariş durumunu sordum. McDonald's ile iletişime geçtiğini ve McDonald'sın sisteminde siparişin gözükmediğinden iptal ettiklerini söylediler. Canlı destek ikinci bir sipariş verebilirsiniz dedi. Neyse belki yoğunluk olmuştur dedim ve ikinci siparişi verdim aynı şekilde saat 19 gibi” ifadelerini kullandı.

Aradan geçen bir buçuk saat sonrasında yemeğinin hala gelmediğini belirten müşteri sözlerine “Yaklaşık bir buçuk saat geçtikten sonra canlı desteğe bağlandım ve bana hazırlandığı ve teslim edileceğini, içiniz rahat olsun gibisinden bilgi verdiler. İkinci saatin ardından yine bağlandım ve yine iptal edildiği söylendi” diye devam etti.

Sakinliğini koruduğunu ve tekrar McDonald'sı aradığını söyleyen vatandaş, “Bana şubenin iletişime geçeceğini belirttiler (İstanbul acıbadem şubesi). Yaklaşık 5-10 dakika sonra bir numara aradı ve siparişimin sistemde gözükmediğini, patatesleri göremediği gibisinden saçma sapan bir şey söyledi. Sonrasında siparişi nerden veriyorsunuz sizin tarafınızdan iptal var dendi. Halbuki öyle bir şey yok, ben de reddettim tabii ki. En sonunda da Migros yemekten mi sipariş veriyorsunuz diye soru sordu, evet dedim. Trendyol getir falan oradan verin hazırlayalım dendi. Ben de yine aynı yerden sipariş vereceğimi, tekrardan sizi de arayarak teyit ettireceğimi söyledim. Tamam diyerek telefonu kapadı” ifadelerini kullandı.

3. siparişini saat 9 gibi verdiğini belirten müşteri, “Yaklaşık 20 dakika sonra da bana verilen şube numarasını aradım ve ulaşamadım. McDonald's genel destek hattını arayarak durumu izah etmeye çalıştım. Orada Gülcan Hanım suratıma kapattı. Yine aradım ve bu sefer Esma hanıma durumu izah ettim. Bana sistemde sadece 8 sularında iki sipariş verildiğini başka siparişin olmadığını onların da iptal edildiğini söyledi. Ben de saatleri düzelterek hayır o saatlerde değil diyerekten düzeltme yaptım. Bana yine sistemlerinde göremediklerini dile getirdiler. Anlayamadığım şey onlarca kez sipariş verdim şimdi ne oldu da sistemde göremediler??!! Şube gayet de görebiliyormuş!” diyerek tepki gösterdi.

Siparişinin üçüncü kez yine iptal edildiğini söyleyen “babofatal” adlı kullanıcı “Bana getir veya Trendyol'dan sipariş verin dedikten sonra farkına vardım ki kafalarına göre sipariş iptali yapıyorlar. Çünkü kendi kuryelerini kullanıyorlar Migros yemek üzerinden. Migros yemeğin ilgisizliği de cabası. İlgilenicez falan filan aynı fasa fiso. Rezilliğin daniskası.” diyerek kullanıcıları Migros yemek ve McDonald's kullanmamaları konusunda uyardı.

.