21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına seçilen Önder Kahveci'nin kim olduğu vatandaşlar tarafında merak ediliyor. Peki Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci nereli, kaç yaşında? İşte Önder Kahveci'nin hayatı ve biyografisi...

21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına seçilen Önder Kahveci'nin kim olduğu vatandaşlar tarafında merak ediliyor. Peki Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci nereli, kaç yaşında? İşte Önder Kahveci'nin hayatı ve biyografisi...

Önder Kahveci kimdir?

Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen Başkanıdır.

Önder Kahveci 1962 yılında dünyaya geldi.

Amasya-Göynücek ilçesinde doğan Önder Kahveci ilk ve ortaokul eğitimlerini burada tamamladı. Önder Kahveci lise hayatına sağlık lisesind devam etti.Çankırı Sağlık Meslek Lisesi'nde 3 yıl okuduktan sonra Konya Sağlık Meslek Lisesi'nden 1981 yılından mezun oldu.

12 Kasım 1981 tarihinde Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuru olarak başladı.

1984-1985 yıllarında askerlik görevini yerine getiren Önder Kahveci, Bitlis'ten Amasya Sağlık Müdürlüğü'ne tayin edildi.

1988 yılında Ankara Gevher Nasibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nü kazandı. 1991 yılında mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Tıbbi Teknolog olarak görev yaptı.1992 yılından itibaren Keçiören Çevre Sağlığı ve Laboratuar Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Eylül 1999 yılından itibaren Ankara Süleyman Sağlık Meslek Lisesi'nde okul müdürü olarak görev yaptı.

1992 yılından beri Türk Sağlık-Sen üyesi olan Kahveci, 1999-2001 yılları arasında Ankara 1 nolu Şube Başkanlığı yaptı. 16-17 Şubat 2002 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa seçildi. 30-31 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen 1. Olağan Genel Kurulu'nda Konfederasyon Genel Mali Sekreteri görevine seçildi. Türkiye Kamu-Sen 4.Olağan Genel Kurulunda ve Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda da Genel Sekreterlik görevine seçildi.

21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.