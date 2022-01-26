Omicron varyantını atlatmak için...

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantı Omicron çok hızlı bulaş riskiyle büyük bir tehlike arz ediyor.



Omicron varyantı 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Kaygı Verici Varyant“ olarak tanımlandı. Omicron varyantının en büyük özelliği hızlı bir şekilde bulaşması ve çok hızlı yayılması. Girdiği her ülkede vaka sayıları hızla artışa geçiyor. Son haftalarda Omicron varyantının etkisiyle birlikte ülkemizde de hasta sayıları, diğer dalgalarda görülenin çok üzerinde arttı. Aşılı kişilerde hiçbir şikayete yol açmamış olsa dahi, aşısız, aşıları tamamlanmamış veya bağışıklık sistemi zayıf insanlarda, kronik hastalığı olanlarda hayati riske sebep olabiliyor. Bu yüzden ev içerisinde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.

Sağlıklı beslenmeli ve bol bol uyunmalı

Vücut direncinin güçlü olması için sağlıklı bir beslenme tarzı ve düzenli uyku önemlidir. Yaşa ve kiloya uygun bir şekilde sağlıklı beslenin ve bol miktarda sıvı tüketin. Yediklerinizi çeşitlendirin, meyve ve sebzeye beslenmenizde yer verin. Tuzu ve şekeri azaltın, fazla yağdan kaçının. Sigara ve alkolden uzak durun. Bol bol uyuyun ve dinlenin.

Maske takın

Evdeki diğer bireylerle temas etmemeye özen gösterin. Odanızı ayırın, şartlar el veriyorsa banyo ve tuvaletinizi ayırın, yemeklerinizi tek başınıza odanızda yiyin. Evdeki ortak alanları kullanmak zorunda kaldığınızda tıbbi maske takın, diğer kişilerle aranızda en az 2 metre mesafe bırakın ve ortak alanları kısa süre kullanın. Odanızı havalandırın. Evcil hayvanınıza yaklaşmayın. Ellerinizi düzenli bir şekilde en az 20 saniye sabun ve su ile yıkayın veya en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı ile temizleyin.

Ateşinizi takip edin, düşmüyorsa, nefes darlığınız varsa, solunum problemi çekiyorsanız, sıvı alımınız veya beslenmeniz bozulduysa, bilinç bulanıklığınız varsa, kendinizi kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu veya 112'yi arayın.

Tuzlu su gargarası

Koronanın kesin bir tedavisi yoktur. Doktorunuz şikayetlerinizi azaltmak için bazı ilaçlar tavsiye edebilir, bu ilaçları düzenli bir şekilde kullanın. Bitki çayları, boğaz pastilleri, tuzlu su gargarası sizi rahatlatabilir. Tuzlu su gargarası boğazdaki bakterilere karşı yarar sağlayacaktır.

Egzersiz yapın



Odanızda yaşınıza uygun, çok yormayacak egzersizler, özellikle nefes egzersizleri yapın.

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