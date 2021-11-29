Omicron varyantı öldürücü mü? Omicron varyantı belirtileri nedir? Omicron (Nu) hamileler için tehlikeli mi? Koronavirüs salgını ülkelerin birinci gündem maddesi olmaktan tam çıkacakken bu kez de Omicron varyantı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede varyant 'endişe verici' olarak sınıflandırıldı. Bu gelişme sonrası pek çok ülke bazı Afrika ülkelerine seyahati yasakladı. Omicron (Nu) mutasyonunun insan sağlığına ne gibi olumsuzluklara sebep olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki Omicron varyantı aşı olanlara bulaşır mı? Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyanın baş belası olmuştu. Tam bu beladan kurtulmak üzereiyiz derken bu kez de ortaya yeni bir varyant çıktı. Bu varyata önce Nu varyantı dendi ardından adı Omicron varyantı olarak yeniden düzenlendi. Omicron varyantının ortaya çıkması ve vakaların görülmeye başlanması pek çok kişiyi yeniden korkutmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantını "endişe verici" olarak sınıflandırıldı. Bu gelişme sonrası pek çok ülke bazı Afrika ülkelerine seyahati yasakladı. Omicron (Nu) mutasyonunun insan sağlığına ne gibi olumsuzluklara sebep olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Ülkelerin yeniden birinci gündem maddesi haline gelen Omicron varyantı ile ilgili insanların kafasında soru işaretleri oluşmuş durumda. Omicron varyantı öldürücü mü? Omicron varyantı belirtileri nedir? Omicron hamileler için tehlikeli mi? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor.

Omicron varyantı öldürücü mü?

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti. Omicron varyantının insan vücudunda ne gibi bir tahribata neden olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 kodlu yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı.

Omicron varyantı belirtileri nedir?

DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Omicron hamileler için tehlikeli mi?

Omicron varyantının hamileler, yaşlılar ve gençler üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu yapılan çalışmalar sonucu belli olacak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi

Belçika corona virüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.

Türkiye bazı ülekelere seyehatleri yasakladı

Bakan Koca açıklamasında ''Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

AB'nin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.