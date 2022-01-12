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Omicron Meclis'i de vurdu

Türkiye’de vaka rekorları kırılmasına sebep olan Omicron varyantı, Meclis’i de vurdu. Bazı isimler ikinci kez virüs kaparken son 10 gün içinde AK Parti’den toplam 9 milletvekili Covid-19’a yakalandı. Covid-19’a yakalanan milletvekili sayısı 200’ü aştı.

59 Dakika Önce
2022-01-12 09:50:29
Omicron Meclis'i de vurdu

Covid-19'un Omicron varyantı tüm dünyada vaka rekorları kırılmasına sebep olurken, Türkiye'de de salgının başından bu yana hem vaka sayılarında hem de test pozitifliği açısından en yüksek değerler çıkmaya başladı. Omicron'dan Meclis'te milletvekilleri de nasibini aldı. Milletvekilleri arasında virüsün yayılımı arttı.

VAKALARIN YÜZDE 62'Sİ MARMARA'DAN

Türkiye'de son 10 günde aktif vaka sayısı rekor kırarak, 600 bini aştı. Testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 16'nın üzerine çıktı. Bu rakamlar salgının başından bu yana en yüksek seviye olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık döneminde tespit edilen vakaların yüzde 62,5'i Marmara Bölgesinden çıktı. Türkiye'deki toplam vakalar içindeki en düşük paya ise Doğu Anadolu Bölgesi sahip. 25-31 Aralık döneminde Doğu Anadolu Bölgesinin toplam vaka içindeki payı binde 6'da kaldı.

TBMM DE ARTIŞTAN NASİBİNİ ALDI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Omicron sebebiyle artan salgının şiddeti TBMM'yi de etkiledi. Uzun zamandır, pozitif vaka rastlanmayan Meclis'te milletvekilleri art arda Covid-19 olmaya başladı. TBMM'de salgının başından bu yana Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısının 200'ü aştığı belirtildi. Milletvekilleri arasında testlerin pozitif çıkma oranı bir dönem yüzde 30'lara ulaşmıştı. 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen, Omicron'un etkisiyle son 10 günde çoğunluğu AK Parti'den olmak üzere milletvekilleri yeniden virüse yakalanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ikinci kez virüs kaptılar. Covid-19'a yakalanan AK Parti milletvekillerinden sadece Bülent Tüfenkçi kısa süre hastanede tedavi gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti milletvekillerinden Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem'in tedavi süreçleri ise evde devam ediyor. CHP'den de İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer son dönemde Covid-19 geçirenler arasına girdi.

İkinci defa Covid-19'a yakalananlar dâhil milletvekillerinin tamamının aşının etkisiyle hastalığı hafif geçirdikleri öğrenildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, “Aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli. Unutmayalım, aşı hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar. Lütfen aşılarımızı zamanında olalım” diyerek aşının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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