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Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Yazar, hukukçu ve Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-09-04 11:42:49
Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti.

İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." .

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