Ömer Toraman kimdir? Elazığ Valisi Ömer Toraman nereli kaç yaşında?

Ömer Toraman kimdir? Elazığ'ın valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı ile Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı. Elazığlılar ve Elazığ'da yaşayanlar yeni vali Ömer Toraman'ın kim olduğunu nereli olduğunu merak etmeye başladı. Peki Elazığ Valisi Ömer Toraman nereli kaç yaşında? İşte Ömer Toraman'ın hayatı ve özgeçmişi...

Ömer Toraman kimdir? Elazığ'ın valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı ile Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı. Elazığlılar ve Elazığ'da yaşayanlar yeni vali Ömer Toraman'ın kim olduğunu nereli olduğunu merak etmeye başladı. Peki Elazığ Valisi Ömer Toraman nereli kaç yaşında? İşte Ömer Toraman'ın hayatı ve özgeçmişi...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı. Atama kararlarında Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman getirildi. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar yeni vali Ömer Toraman'ın kim olduğunu ve nereli olduığunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Elazığ'ın yeni valisi Ömer Toraman'ın hayatı..

Ömer Toraman kimdir?

Elazığ Valisi Ömer Toroman 1967 yılında dünyaya geldi. Ömer Toroman 54 yaşında.

Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan Toraman ilk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Ömer Toraman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı.

Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yaımlanan atama kararı ile Elazığ Valiliği görevine atandı.

Vali Ömer Toraman görev aldığı illerde ve ilçelerde sevilen bir isim olarak tanınıyor.

Vali Ömer Toraman'ın evli ve 3 çocuk babasdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.