Ömer Temelli neden istifa etti? Ömer Temelli istifa mı etti? Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de şok istifa! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de sürpriz istifa haberi geldi. Tribünlerden yükselen 'Putin' tezahüratları dünya basınında büyük eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelir mi? soruları sorulmaya başlanmışken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli istifa etti. Peki Ömer Temelli istifa nedeni nedir? Ömer Temelli niye istifa etti?

Ömer Temelli neden istifa etti? Ömer Temelli istifa mı etti? Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de şok istifa! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de sürpriz istifa haberi geldi. Tribünlerden yükselen "Putin" tezahüratları dünya basınında büyük eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelir mi? soruları sorulmaya başlanmışken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli istifa etti. Peki Ömer Temelli istifa nedeni nedir? Ömer Temelli niye istifa etti?

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev'e elenmenin yankısı sürüyor. Uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe'de yaşanan bu mağlubiyet taraftarları derinden üzdü. Tribünlerden yankılanan "Putin" tezahüratları da dünya basınında geniş yer buldu.

Ömer Temelli istifa mı etti?

Fenerbahçe, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli yaşanan gelişmeler üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Ömer Temelli neden istifa etti?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ömer Temelli kimdir?

Ömer Temelli Fenerbahçe, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu üyesidir.

Ömer Temelli 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki ikez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.

Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.