Ömer Özgür Tort kimdir? Migros CEO'su Ömer Özgür Tort nereli, kaç yaşında? Türkiye'nin önde gelen market ve gıda devi Migros'un CEO'su Ömer Özgür Tort'un kim olduğu son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı. Migros bünyesinde 1996 yılında İş Geliştirme departmanında başlayan Ömer Özgür Tort CEO'luğa kadar yükseldi. İşte Ömer Özgür Tort'un hayatı ve biyografisi...

30 bine yakın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alan Migros'un İcra Başkanı Ömer Özgür Tort'un kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak edilip araştırılıyor. Migros işçilerinin başlattığı eylem sonrası sık sık açıklamalar yapan ve işçilerin önemine dikkat çeken Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort eylemlerin sembolü haline gelen Gülabi Aksu'nun işten çıkarılmasına değindi. Tort açıklamasında "Gülabi abi işe dön" dedi.

Ömer Özgür Tort kimdir?

Ömer Özgür Tort Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanıdır. Özgür Tort iş hayatında oldukça fazla deneyimi olan bir yöneticidir. Migros'ta çalışmaya 1996 yılında başlayan Ömer Özgür Tort verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdi. Migros'ta İş Geliştirme departmanında başlayan Ömer Özgür Tort sırasıyla Proje Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve CRM alanlarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Ardından 2002-2006 yılları arasında Migros'un Rusya Federasyonu'ndaki iştirakinde Satış Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ömer Tort 2006 yılında Migros Grubu'nda İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Grubu Genel Müdürü olmuştur. 2018 yılı itibari ile Migros Grubu İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Ö. Özgür Tort perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum'un yönetim kurulunda yer almaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D.'ye gitmiştir. Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Migros hakkında

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır. .