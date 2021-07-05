Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı

HDP’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde düzenlediği Adalet Nöbeti’ne polis müdahale etti. Aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

HDP'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde düzenlediği Adalet Nöbeti'ne polis müdahale etti. Aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun halen tahliye edilmemesi üzerine HDP, Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.

Eyleme müdahale eden polis, aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.

HDP tarafından yapılan açıklamada, "AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.