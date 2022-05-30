Ömer Ay neden istifa etti? Ömer Ay ne dedi? İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay olayı nedir? Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu basın toplantısında kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle tepki çeken Ömer Ay'ın istifası Meral Akşener tarafından istenmişti. Ömer Ay'ın istifa ettiği haberi geldi.

Ömer Ay neden istifa etti?

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarını yolsuzluk yapmakla suçlarken kullandığı cinsiuyetçi açıklamalar nedeniyle tepki çekmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener tarafından da istifası istenen Ömer Ay'ın istifa ettiği öğrenildi. Ay'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından istifası istenmişti. Ay ise “Henüz istifa etmedim ancak arkadaşlarla istişaremiz devam ediyor. Genel Başkanımız istifamızı istedi. Çok büyük bir mücadele veriyor. Genel başkanımızı asla üzmeyeceğim. Gerekirse istifa edeceğim. Ancak istifa etmek, İYİ Parti'yi bırakmak anlamına gelmez. Hala İYİ Parti İl Başkanıymış gibi çalışmaya devem edeceğim. Meydanı asla AK Partililere bırakmayacağım. İYİ Parti'yi Nevşehir'de birinci parti yapıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz Ömer Ay'ın sitifa ettiğini duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından istifayı duyuran Saymaz "İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, bu sabah istifa etti" ifadesini kullandı.

Ömer Ay ne demişti?

İYİ Partili Ay, düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in iş ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı (Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk) ile şoförü, Y. isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı İl Özel İdare başkanımız (İl Genel Sekreteri Gürbüz Dinç) dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız.”