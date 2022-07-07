Ömer Arısoy kimdir? Ekrem İmamoğlu ile Ömer Arısoy neden tartıştı? Ekrem İmamoğlu, Arısoy tartışmasının nedeni ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında kameralar önünde tartışma çıktı. İSKİ hizmet binası açılış programında bir araya gelen Ömer Arısoy ve Ekrem İmamoğlu hararetli bir şekilde tartıştı. Peki İmamoğlu ile Arısoy neden, niye tartıştı?

Ömer Arısoy kimdir? Ekrem İmamoğlu ile Ömer Arısoy neden tartıştı? Ekrem İmamoğlu, Arısoy tartışmasının nedeni ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında kameralar önünde tartışma çıktı. İSKİ hizmet binası açılış programında bir araya gelen Ömer Arısoy ve Ekrem İmamoğlu hararetli bir şekilde tartıştı. Peki İmamoğlu ile Arısoy neden, niye tartıştı?

Ekrem İmamoğlu ile Ömer Arısoy neden tartıştı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenen ruhsatla başlayan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını mühürleyip 150 milyon TL para cezası kesmişti. Ceza kurumları karşı karşıya getirmişti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 6 Temmuz tarihli İBB Meclisi'nde de konuyu gündeme getirerek İBB'nin inşaatı durdurmasının haksız olduğunu savunarak “İBB projede üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmedi. İnşaat sırasında yeşil alan tahribatı da yapılmadı. Çünkü ortada yeşil alan yok. Proje bittiğinde 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alan oluşacak” demişti.

Ömer Arısoy kimdir?

1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti

Ekim 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018'de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır. .