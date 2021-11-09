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Omega 3 eksikliği yüzünden kepek sorunu yaşıyor olabilirsiniz
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TIMETURK / GENEL / Omega 3 eksikliği yüzünden kepek sorunu yaşıyor olabilirsiniz

Omega 3 eksikliği yüzünden kepek sorunu yaşıyor olabilirsiniz

Vücudumuz Omega-3 yağ asitlerini üretemiyor. Bu yüzden bu temel yağ asidini mutlaka vücudumuza takviye etmemiz gerekiyor. Takviye edilmediğinde ise vücudumuz bazı sinyaller vererek Omega-3'ün vücutta eksik olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Peki vücudumuzda Omega-3 yağ asitlerinin eksik olduğunu nasıl anlayacağız? Hangi sinyaller bunu işaret ediyor? Sizler için araştırdık..

1 Saat Önce
2021-11-09 14:50:10
Omega 3 eksikliği yüzünden kepek sorunu yaşıyor olabilirsiniz


Omega-3 vücut için temel bir yağ asididir. Haftada en az 3 kez balık yediğimizde vücudun Omega-3 ihtiyacını karşılamış oluruz. Omega-3 ihtiyacı tam olarak karşılanmadığında vücudumuzda bazı olumsuz durumlar ortaya çıkmaya başlar. Çünkü vücudumuz bu eksikliği dışarıdan takviye edilmediği sürece kapayamaz. Ayrıca Omega-3 eksikliği çok uzun süre devam ederse vücutta ciddi hastalıklar oluşabilir.

Vücutta Omega-3 eksikliği hangi belirtilerle anlaşılır?

Omega-3 cildin nemlenmesini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu yüzden vücudumuzda ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha az Omega-3 bulunduğunda cildimiz nemini kaybeder ve kurur. Eğer cildiniz hiç olmadığı kadar kurumaya ve deriniz pul pul dökülmeye başladıysa omega-3 eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitleri vücudun sıcaklığını ayarlayabilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Omega-3 cildimizin altında bulunur ve vücudumuzu dışarıdaki soğuk havadan izole eder. Bu yağ asitlerinin eksikliğinde el ve ayaklar başta olmak üzere vücudun birçok yerinde üşüme görülür.

Omega-3 yağ asitlerinin cildi nemlendirme özelliğinden bahsettik, eksikliğinde cildimizin kuruduğundan da. Bu durum saç derimiz için de geçerli. Omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinde saç diplerindeki deri de kuruyabiliyor ve bu durum kepek problemini de beraberinde getiriyor. Saçların tutunduğu deride oluşan kurumalar uzun bir süre devam eder ve tedavi edilmezse bu durum yüzünden saç köklerinin de sağlığını olumsuz etkilenir ve saç dökülmeleri oluşur. Biraz daha ileri boyutta ise saçlarınız sağlıksız, cansız ve kırılgan bir hale gelebilir.

Omega-3 yağ asitleri birçok vitamin ve mineralin vücut tarafından emiliminin kolaylaşmasını ve hızlanmasını sağlıyor. Omega-3 eksikliğinde vücudumuz birçok vitamin ve mineralden de mahrum kalabiliyor. Bu yüzden tırnak sağlığı olumsuz etkileniyor. El ve ayak tırnakları çok daha kırılgan bir yapıda oluyor. Aynı zamanda uyku bozukluğu, konsantrasyon problemleri, depresyon, kötü ruh hali, göz problemleri ve kalp rahatsızlıkları da görülebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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