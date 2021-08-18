Ölen koronavirüs hastalarının kaçı aşısız? Koronavirüs vakalarının kaçı aşılı? Son günlerde koronavirüs vaka saylarında ve vefat sayılarında bir artış yaşanıyor. Bu artışta aşı olmayanların payının büyük olduğu söyleniyor. Vatandaşlar vaka sayılarında aşısızların oranının kaç olduğunu araştırıyor. Peki korona virüs vaka sayısında aşı olmayanların oranı kaç? Ölen koronavirüs hastaları aşısız mı?

Ölen koronavirüs hastalarının kaçı aşılı? Koronavirüs vakalarının kaçı aşılı? Son günlerde koronavirüs vaka saylarında ve vefat sayılarında bir artış yaşanıyor. Bu artışta aşı olmayanların payının büyük olduğu söyleniyor. Vatandaşlar vaka sayılarında aşısızların oranının kaç olduğunu araştırıyor. Peki korona virüs vaka sayısında aşı olmayanların oranı kaç? Ölen koronavirüs hastaları aşısız mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada koronavirüse yakalananların kaçının aşısız olduğunu açıkladı. Peki Ölen koronavirüs hastalarının kaçı aşısız? Koronavirüs vakalarının kaçı aşılı?

Ölen koronavirüs hastalarının kaçı aşısız?

Bakan Koca şunları söyledi: "Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i aşısı tamamlanmamış kişiler. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum."

ABD verileri

ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre mayıs ayından bu yana yaklaşık 2 aylık dönemde 853 bin kişinin koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan sadece 0.1'inin (1200 hasta) aşı yaptıran kişiler olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra mayıs ayında ABD'de 18 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, bu kişilerden sadece 150'sinin aşılı olduğu ifade edildi. Bu rakam, salgın kaynaklı ölen kişilerin yüzde 0.8'ine tekabül ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.